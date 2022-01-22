IŞİD Şüphelileri 11 Irak Askerini 'Uykularında' Öldürdü

Irak güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlere göre, şüpheli IŞİD (IŞİD) silahlı adamları Diyala ilinde Irak ordusunun kışlasına saldırarak 11 askeri uyurken öldürdü.

Kaynaklar, saldırının Cuma günü erken saatlerde başkent Bağdat'ın 120 km (75 mil) kuzeyindeki dağlık bir bölge olan al-Azim semtinde gerçekleştiğini söyledi.

Hemen bir sorumluluk üstlenilmedi ve saldırının koşulları netlik kazanmadı, ancak Associated Press haber ajansına konuşan iki yetkili, IŞİD savaşçılarının yerel saatle 3'te (00:00 GMT) kışlaya girdiğini ve vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Yetkililer, resmi açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Kaynaklar, Cuma günkü saldırının meydana geldiği köye ordu takviyelerinin gönderildiğini ve güvenlik güçlerinin çevredeki bölgelere konuşlandırıldığını söyledi.

Küstah saldırı, son aylarda Irak ordusunu hedef alan en kanlı saldırılardan biriydi. IŞİD, 2014'te Irak ve Suriye'de geniş bir toprak parçası ele geçirdi. Kendisine yönelik bir dizi kanlı saldırının ardından, silahlı grup toprak kontrolünü kaybetti ve 2017'de etkili bir şekilde yenildi - birçok alanda uyuyan hücreler aracılığıyla aktif kalmasına rağmen.

Grubun üyeleri, genellikle güvenlik güçlerini, elektrik santrallerini ve diğer altyapıyı hedef alan operasyonlar yürütmeye devam ediyor.

Geçen ay, kuzey Irak'taki bir köye IŞİD saldırısında Peşmerge olarak bilinen Kürt güvenlik güçlerinin yedi üyesi de dahil olmak üzere en az 10 kişi öldü.

Ekim 2021'de, makineli tüfeklerle donanmış IŞİD savaşçıları, Diyala ilinde ağırlıklı olarak Şii bir köye baskın düzenleyerek 11 sivili öldürdü ve birkaç kişiyi de yaraladı.

O sırada yetkililer, saldırının savaşçıların köylüleri kaçırması ve fidye taleplerinin karşılanmaması sonrasında gerçekleştiğini söyledi.