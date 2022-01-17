Tonga Hala Volkanik Patlamayla Uğraşıyor

Uluslararası yardım, Cumartesi günü büyük bir sualtı yanardağının patladığı güney Pasifik krallığı Tonga'ya doğru yola çıktı.

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağındaki patlama, ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından 1991'de Filipinler'deki Pinatubo'dan bu yana en büyük deprem olarak 7.8 büyüklüğünde bir deprem olarak kaydedildi ve Tonga'dan Peru, Ekvador ve Kaliforniya'ya tsunami dalgalarını tetikledi.

Bilim adamları tarafından 1.000 Hiroşima nükleer bombasına eşdeğer bir kuvvet uyguladığı tahmin edilen patlama, Fiji'de 750 km'den (466 mil) fazla duyuldu.

Dalgalar Peru'da iki kişiyi boğdu ve Yeni Zelanda ve Kaliforniya'da hafif hasara neden oldu.

Tonga'daki Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu Pazartesi günü, ülkenin batı kıyılarında, çeşitli tatil yerlerine ev sahipliği yaptığı bilinen bir bölge ve başkent Nuku'alofa'nın sahilinde önemli hasara neden olduğunu doğruladı.

İletişimin büyük ölçüde koptuğu Tonga'da henüz resmi bir yaralanma veya ölüm raporu yok. Bir İngiliz kadının kayıp olduğu bildirildi.

Başkenti kalın bir kül tabakası kaplıyor ve sahadaki yetkililer “öncelikli olarak” daha küçük adalarla iletişim kurmaya çalışıyor.

Tonga yetkilileri, yanardağın son patlamadan yedi kat daha güçlü olduğunu ortaya koymasıyla, bir aydan kısa bir süre içinde yanardağın ikinci patlamasıydı.

Washington DC'de Ulusal Halk Radyosu'na konuşan Auckland Üniversitesi'nden bir volkanolog olan Shane Cronin, patlamanın üç ana faktör nedeniyle oldukça önemli olduğunu söyledi.

Dış dünyadan bihaber

Yurtdışında yaşayan sevdiklerinizin endişelerine ek olarak, Tonga'nın dış dünyayla iletişimi, uluslararası telefon hatları ve internetin hala kesilmesiyle büyük ölçüde kopmuş durumda.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Pasifik İşleri Departmanında araştırma görevlisi olan Amanda Watson, Al Jazeera'ya “Ülkenin Fiji'ye olan tek denizaltı internet kablosu bağlantısı çalışmıyor” dedi.

“2019 yılında aynı denizaltı kablosu hasar gördüğünde Tonga'nın internet hizmeti yoktu. Onu onarmak yaklaşık iki hafta sürdü ve bu durumda onarımlar benzer bir zaman alabilir," diye ekledi Watson.

Tonga'daki insanlar şu anda ihtiyaçlarını iletemiyor veya denizaşırı sevdikleriyle iletişime geçemiyor, bu da pek çok kişi için başka bir zorluk katmanı ekliyor."

Pazartesi akşamı, TV Yeni Zelanda Tonga'da uluslararası telefon hatlarının ve internet hizmetlerinin eski haline getirilmesinin gerçekten de birkaç hafta süreceğini, denizaltı kablosunun iki kopukluk göstermesinin ardından doğruladı; Bunlardan biri yanardağa yakın bir yerde bulunuyordu.

Daha fazla patlama olursa veya kablonun deniz yatağına gömülü olduğu tespit edilirse daha fazla gecikme olasılığı vardır.