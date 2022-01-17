İsrail, COVID İzolasyonunu Beş Güne İndirecek

İsrail sağlık yetkilileri, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler için zorunlu izolasyon süresini, asemptomatik olmaları halinde yedi günden beş güne indireceklerini açıkladı.

Bu arada, 1 Şubat'taki Ay Yeni Yılı kutlamalarından önce yüz milyonlarca insan Çin'i dolaşırken birkaç Çin şehri yüksek alarmda.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını kontrol altına almak için daha katı önlemler alıyor.

Filipinler'de, aşısız taşıtların, muhalefete rağmen toplu taşımaya erişimi yasaklandı.

İşte Pazartesi günkü güncellemeler:

Kanada, Pfizer COVID-19 ilacını onayladı

Kanada'nın sağlık düzenleyicisi, Pfizer'in koronavirüsün etkilerini tedavi eden bir hapını onayladı.

Health Canada, hafif veya orta şiddette COVID-19'u olan ve aynı zamanda daha ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan yetişkin hastalar için Paxlovid'i yetkilendirdi. Health Canada, gençlerde veya COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış hastalarda kullanılmasına izin vermedi.

Ajansın duyurusu, yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle artan sayıda enfeksiyonun ortasında geliyor.

Djokovic İspanya'ya gitmek için kurallara uymak zorunda

Başbakan Pedro Sanchez, dünyanın bir numaralı erkek tenis oyuncusu Novak Djokovic'in İspanya'ya seyahat edebilmek için İspanyol sağlık kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Avustralya'nın COVID-19 aşısı olmadığı için sınır dışı etmesinin ardından Djokovic'in İspanya'ya girmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Sanchez, "Ülkemizde yarışmak isteyen her sporcu İspanya'nın sağlık kurallarına uymak zorundadır."

Çin 'sıfır-COVID' stratejisini sürdürebilir mi?

Küçük salgınlar, 1,4 milyar Çinli insan için sokağa çıkma kısıtlamalarını ve seyahat kısıtlamalarını tetiklemeye devam ediyor.

Birçok ülke, Omicron ve Delta çeşitleri dünya çapında yayıldıkça, tüm COVID-19 enfeksiyonlarını durdurma, karantina ve seyahat yasaklarından kaçınma hedefinden vazgeçti.

Ancak koronavirüsün 2019'da ilk tespit edildiği Çin'de değil.

Fransa'da hastaneye yatışlar Kasım 2020'den bu yana en büyük artışı gördü

Sağlık bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fransız hastanelerinde COVID-19'lu insan sayısının 888 artarak 25,775'e yükseldiğini ve ülkenin aşı kampanyasının başlamasından önce Kasım 2020'nin başından bu yana en büyük bir günlük artış olduğunu söyledi.

COVID-19 hasta sayısının 25.000'in üzerine çıktığı son tarih 17 Aralık 2020'deydi. Pazartesi günkü sağlık bakanlığı verileri ayrıca yoğun bakım ünitelerinde COVID-19'lu kişi sayısının dört gün boyunca sabit kaldıktan sonra 61 artarak 3.913'e yükseldiğini gösterdi.