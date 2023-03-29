TOKİ yok fiyata ev sahibi yapıyor! 2+1 ve 3+1 konutlar 3.200 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor

Konut fiyatlarının çok fazla yükselmesiyle birlikte dikkatler uygun fiyatla ev satışı yapan TOKİ’ye çevrildi. Ülkemizde milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaş TOKİ ile ev sahibi oldu ve olmaya devam ediyor. TOKİ, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek için kurulmuş bir devlet kurumudur. TOKİ, 2+1, 3+1 evler yapıp çok uygun fiyatla, uzun vadelerle satış yapmaktadır. Kahramanmaraş depreminde ve diğer depremlerde yaptığı evlerin zarar görmemişi TOKİ’ye olan ilgili artırdı. Haberimizde TOKİ’den ev almayı düşünenler için detaylı bilgilere yer verilmiştir. İşte detaylar…

TOKİ Taksitleri Artar mı Yoksa Sabit mi?

TOKİ’den ev aldığınızda taksitlerin sabit kalmayacağını bilmelisiniz. TOKİ ev taksitleri memur maaşlarındaki artışlara bağlı olarak 6 ayda bir zamlanmaktadır. Yani her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TOKİ taksitleri artacaktır. Yılda iki kez yapılacak artışlarda memur maaşlarına göre yapılıyor. Dönemsel ilk artış idare tarafından belirlenir.

TOKİ Taksitleri Kaç Lirayla Başlar?

TOKİ, ilk defa ev sahibi olmak isteyenler için sosyal konut projesi hazırladı. Sosyal konut projesine katılma ve başvurma ücreti 500 TL olarak belirlendi. Yapılan projedeki konutlar metrekaresine göre satışa sunulacak. 2+1 evlerin aylık taksitlerinin 2280 TL’den, 3+1 evlerin aylık taksitleri 3187 TL’den başlayacağı tahmin edilmekte. 240 ay vade ile yapılacak ödemelere sözleşme imzaladıktan sonra başlanıyor.

TOKİ Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

TOKİ fiyatları, birçok farklı faktöre bağlı olarak belirleniyor. İlk olarak, TOKİ'nin konutların inşasını gerçekleştirdiği bölgenin konut piyasası dikkate alınıyor. Eğer konut piyasası talepten fazla ise, fiyatlar yükseliyor. Aynı şekilde, konut piyasasının durgun olduğu bölgelerde fiyatlar da düşüyor.

Bunun yanı sıra, TOKİ'nin konutları için belirlediği standartlar da fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. TOKİ konutları, kaliteli malzeme kullanılarak inşa ediliyor ve modern bir yaşam standardı sunuyor. Bu nedenle, TOKİ fiyatları piyasadaki diğer konutlara göre biraz daha yüksek olabiliyor.

TOKİ Fiyatları Neden Uygun?

TOKİ'nin amacı, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlara kaliteli konutlara sahip olmalarını sağlamak olduğu için TOKİ fiyatları piyasadaki diğer konutlara göre oldukça uygun. Ayrıca TOKİ, konutların satışını taksitle yaparak, vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırıyor. Taksitler uzun vadeli oluyor ve faiz oranları düşük tutuluyor.

TOKİ Nedir?

Öncelikle TOKİ'yi tanıyalım. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1984 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Amacı, dar gelirli vatandaşların iyi koşullarda yaşayabilecekleri konutlar üretmek ve bu konutları uygun fiyatlarla satışa sunmaktır. TOKİ, sosyal konutlar, konut projeleri, kamu binaları ve altyapı projeleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

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