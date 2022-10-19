TOKİ Kura Çekiliş Tarihi Belli Oldu! Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ sosyal konut için başvurular ay sonunda bitecek. Kura çekiliş ve sonuç açıklama tarihi haberimizin detayında.

Binlerce vatandaş TOKİ sonuçlarını ve kura sürecini yakından takip ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ için temel atma süreci başlıyor. Bu projeye milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru süreci daha tamamlanmadan 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacağı belirtildi. Bu kapsamda kura çekiliş ve kura sonuç açıklama tarihi araştırma konusu oldu.

TOKİ Kura Çekiliş Tarihi Belli Oldu!

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ konutlarına başvurmaya devam ediyor. Bu kapsamda proje 81 ilde gerçekleşecek. 250 bin sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahiplerini belirlemek açısından yapılacak kuranın tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 14 Eylül 2022 tarihinde TOKİ konutları için başvurular alınmaya başlanmıştı.

Geçtiğimiz ay 13 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında detayları açıklamıştı. Bu bağlamda 100 bin altyapılı konut arsası, 250 bin konut, 10 bin iş yerine özel kontenjanların ayrılmasının yanında şehit yakınları, engelliler, gaziler, emekliler ve gençlere de öncelik tanındı. 3+1 evler 850 bin TL olup ’ u alınarak yani 85 bin 120 TL’ si peşin alınması planlandı. Geri kalan tutar da 764 bin 880 TL de aylık 3. 187 TL taksitler ile 240 ay boyunca vade ile ödenmesi gerçekleşecek. 2+1 ler için de aynı şekilde 608 bin TL olan evin ’ u peşin alınarak geri kalanı 240 ay vadeyle ödenmesi planlanıyor.

Milyonlarca vatandaş gözlerini TOKİ konutlarının yapılacak kura çekimine çevirmiş durumda. Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura çekiminin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum’ un açıklamaları araştırılmaya başlandı.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

250 bin sosyal konut projesi milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurularını Ekim ayının sonuna kadar e- Devlet üzerinden yapması gerekmektedir. Kısa bir zamanda 5 milyon başvurunun yapıldığı belirtildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını merak içerisinde bekliyor.

TOKİ sosyal konut projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği açıklamanın detayları araştırılmaya başlandı. Bakan Kurum, başvuru tarihinin 31 Ekim 2022 tarihinde bitmesinin ardından etaplar halinde kura çekilişlerinin de başlayacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Mart 2021’ e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek” şeklinde açıklama yapıldı.

Bakan Kurum sözlerine sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek deprem ile mücadelede de önemli bir adım olacağı şeklinde devam etti. Öte taraftan Kurum, “250 sektörü tetikleyen bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta doğrudan 100 bin kişilik yeni istihdam oluşturulacak, ikinci etapta birlikte bu sayı 200 bine çıkacak” şeklinde açıklama yaptı.