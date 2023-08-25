TOKİ, tüm Türkiye’de yaptığı konut projeleri ile vatandaşları sevindiriyor. Konut projelerinde vade süresi uzun tutuluyor. Aynı zamanda toplam ödeme tutarı düşük seviyede belirleniyor. TOKİ’nin konut projelerinde gelir durumuna dikkat ediliyor. Şehit ailelerine, gazilere, gençlere ve emeklilere projelerde öncelik verilir.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sıfır faizli kredi verileceği duyuruldu. TOKİ’nin sıfır faizli kredi projesinden yararlanmak için başvuru şartlarının sağlanması gerekir. Başvuru şartlarını sağlayan kişilere, TOKİ tarafından belirlenen tutarlarda kredi verilecek. Kredi almak isteyenlerin başvurularını belirtilen süre içerisinde yapması gerekiyor.

TOKİ, FAİZSİZ KONUT KREDİSİ VERECEK

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre faizsiz konut kredisi verileceği duyuruldu. Bu krediden şehit aileleri yararlanabilecek. Bunun yanı sıra terör malulleri, dul ve yetimler de krediden yararlanacak.

Faizsiz krediden yararlanmak isteyenlerin tapu belgesi ile Ziraat Bankasına başvuru yapması gerekir. Başvuru için tapunun en fazla bir yıllık olması şarttır. Kredi miktarı 396 bin TL olarak açıklandı. Bu tutarın yıllara göre artırılacağı ifade edildi.

GERİ ÖDEMELER, MAAŞLAR ÜZERİNDEN YAPILACAK

TOKİ tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, SGK tarafından ödenen maaşlardan kesilecek. Maaşın 1/4’ü kredi için kesilecek. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği tarihte sona erecek. Krediye herhangi bir faiz uygulanmadan geri ödeme yapılacak. Kredi için tek seferlik %1 oranında masraf alınacak.

TOKİ hem kredi ile vatandaşları desteklerken hem de konut projelerini sürdürüyor. Kredi almak isteyenlerin Ziraat Bankasına başvurması gerekir. Başvuru sırasında tapu belgesi gösterilmelidir. Kredi tutarı yıllara göre artış gösterir. Kredide konut sınırlaması yoktur. Bir yıl içerisinde alınan tüm konutlar için krediden yararlanılabilir. Kredi almak isteyenlerin ödeme gücünü, borç durumunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir. TOKİ kredilerinden yararlanmak isteyenler, başvurularını zamanında yapmalıdır. TOKİ tarafından verilen kredi sayesinde ev borcunu kapatmak çok daha kolay bir hale gelir.