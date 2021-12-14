Türkiye'de Ekmek Kuyrukları Enflasyon Yükseldikçe Uzuyor

İstanbul'un Üsküdar semtinde bu hafta güneşli bir öğleden sonra emekli Niazi Toprak, bir banka oturmuş gazete okuyor ve taze bir ekmek teslimatının gelmesini bekliyordu. Şehrin sübvansiyonlu ekmek programına ait yakındaki büfede sıraya giren düzinelerce başka insan da ona katıldı.

İstanbul Halk Ekmek veya "Kamusal Ekmek", 250 gr (8,8 ons) baget ekmeğini 1,25 Türk Lirası (0,09 $) karşılığında satıyor – fiyatların 2,50 liradan (0,18 $) başladığı yakındaki fırınlardan daha ucuz.

Fark kuruşlarla ölçülse de, her gün şehir genelinde 1.500'den fazla büfede sıraya giren Toprak ve diğer birçok İstanbullu için tasarruflar artıyor.

71 yaşındaki Toprak, Al Jazeera'ya “Yemeğinden ekmeğine, gömleğinden giydiğin çorabına kadar her şey pahalılaşıyor” dedi.

Beş yıl önce emekli olan eski bir kamyon şoförü ve ürün toptancısı, kısa süre önce para sıkıntısı nedeniyle çocuklarının yanına taşındı. Toprak, "Emeklilik sosyal güvencem ayda sadece 800 lira (56 $) getiriyor, bu yüzden bugünlerde tek başına yaşamaya yetmiyor" dedi. “Evde dört kişiyiz ve kiramız 2.000 lira (aylık 140 dolar). Her birimiz günde en az bir somun yiyoruz, bu yüzden buradan dört somun almayı planlıyorum. Bu günlerde elinizden geldiğince para biriktirmeniz gerekiyor.”

Türk lirası, bu yıl ABD doları karşısında değerinin yaklaşık yüzde 48'ini kaybetti ve Kasım ayında topyekün bir çöküş yaşadı.

Aynı ay, hükümet istatistiklerine göre Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı yüzde 21,3'e yükseldi. Ancak hükümeti eleştirenler, gıda, kira ve enerji fiyatlarında çok daha büyük gibi görünen artışlara işaret eden bu göz kamaştırıcı hesaplamadan bile şüphe duyuyorlar.

Halihazırda muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İstanbul belediyesi, kentte yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50'den fazla arttığını gösteren kendi rakamlarını ortaya koydu. İstanbul İstatistik Kurumu'na göre buğday yüzde 109, ayçiçek yağı yüzde 137, tuvalet kağıdı yüzde 90, şeker yüzde 90 ve doğalgaz yüzde 102 arttı.

Birçokları için ekmeğin fiyatı Türk sokağının nabzıdır. Ülkenin Ekmek Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye'de kişi başına yılda 200-300kg (440-660 pound) ekmek tüketildiğini tahmin ediyor. Genellikle yumuşak bir bagettir, tost gibi dilimlenir ve yumurta, peynir, zeytin, reçel ve diğer kahvaltılık yiyecekleri toplamak için kullanılır. İstanbul'da ev yapımı seçeneklere can atan işçilere hitap eden ve "esnaf lokantası" olarak adlandırılan kafeterya tarzı binlerce restoranda, dilimler fasulye, çorba veya diğer yemeklerin yanında sunuluyor. İstanbul'un kaldırımlarında, bir baget ikiye bölünerek tavuk, kıyma veya balık sandviçi yapmak için kullanılır.

Ekmek o kadar önemli bir gıda maddesi ki, koronavirüs pandemisi sırasında sıkı karantinaların doruğundayken Türklerin evlerini iki şey için terk etmelerine izin verildi: eczane ziyaretleri veya fırın ziyaretleri.

Center for Applied Turkey Studies IPC-Stiftung Mercator üyesi ve Sabancı Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Berk Esen, "Ekmek Türk mutfağının vazgeçilmez bir öğesi ve özellikle yoksul bir aileyseniz sıklıkla tüketiliyor" dedi. “Örneğin, anne-baba, çocuk ve yaşlıların bir arada yaşadığı beş altı kişilik bir aile için belki her gün en az iki parça ekmek yenir. Yani Halk Ekmek ekmeği sadece birkaç lira daha ucuz olsa bile, bir aydan fazla bir sürede dar gelirli bir aile için önemli bir rakamdır ve bu ekmek ile marketlerdeki fiyat farkı ancak büyüdükçe büyüyecektir. Enflasyon yükselir."

Muhalefet partileri, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi veya AKP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki birçok kişinin karşılaştığı zorluklardan habersiz göründüğünü iddia ederek, erken seçim çağrısı bile yapmalarıyla, Türkiye'de en önemli siyasi mesele haline geldi. Hindi.

Erdoğan, bakanları ve merkez bankası politika yapıcılarını atama veya görevden alma yetkisine sahip olsa da, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki belediye yönetimlerine şu anda muhalefet figürleri başkanlık ediyor.

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, şehirdeki yoksulluğu azaltmak için kendi yerel çabalarını ortaya koydu. Halk Ekmek “Halk Ekmeği” günlük üretimi iki katına çıkarak 2,5 milyondan fazla baget ve diğer ekmek çeşitlerine ulaştı. Anonim hayırseverler, zor durumdaki sakinler için elektrik faturalarını ödemek için çevrimiçi olabilir. Ayrıca binlerce ihtiyaç sahibi anneye mama ve süt dağıtan kent, 16 milyonluk metropolde artan maliyetlerle boğuşan öğrencilere mütevazı burslar da sunuyor.