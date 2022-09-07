Bakan Dönmez Elektrik ve Doğalgaz Zammı Tepkilerine Yanıt Verdi!

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zam 1 Eylül tarihi itibariyle geçerli olmuş ve açıklanan oranlara çok sayıda tepki gelmişti. Birim fiyatı %20,4 artış gösteren doğalgaz gündemde yer almış ve sanayide yapılan zam oranı da dikkat çekici oranları göstermişti. Konutlarda kullanılan doğalgazın yanı sıra %50,8 oranında zam da sanayide geçerli olmuştu. Bunun yanı sıra %49,5 oranında artış ise elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatına gelmişti. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine ise %20 zam yapılmış ve ticarethane abonelerinin tarifesinde %30'luk bir artış yaşanmıştı. Diğer taraftan sanayi abonelerindeki zam oranı %50 oranında olarak açıklanırken Bakan Dönmez ise gelen tepkilere yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazetecilerin sorularını Beştepe'de düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında yanıtladı ve enerji fiyatlarına gelen zamlar hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Dönmez hükümetin güncel olarak elektrikte 1. kademede %50 sübvansiyon ve doğalgaz sayısı %80 sübvansiyon yaptığını açıklarken yılın başında olan her şeyin aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz sene ile ilgili dönemin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 100 milyar lira oranında bir sübvansiyon bedelinin ortaya çıktığını ve bu yıl ise bu rakamın neredeyse 2'ye katlanabilir oranda olduğunu belirtti. Vatandaşların küresel anlamda meydana gelen fiyat artışından en az oranda etkilenmesi için gerekli olan her şeyin yapıldığı da açıklandı.

Bakan Dönmez doğalgaz ticaretinde tedarikçi ülke arayışının devam ettiğini anlatırken gaz fiyatlarının 20 kat arttığını hatırlattı. Yoğun bir enerji diplomasisinin ağustos ayının son günlerinde yapıldığı bildirildi. Öncelikle Körfez ülkelerinden Umman'a gittiklerini ifade eden Bakan Dönmez, uzun bir ara sonrasında doğalgaz ticareti ile ilgili irtibata geçtiklerini bildirdi. Onların da bu irtibata olumlu yaklaştıklarını ifade eden Bakan Dönmez ticari şartların uygun olduğu zaman harekete geçeceklerini açıkladı.