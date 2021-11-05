TFF’den Galatasaray Açıklaması

Galatasaray'ın bu akşam oynanacak olan maçta tribünleri tam kapasiteye açması hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu, spor gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray hakkında yapmış olduğu açıklamada Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçının UEFA'nın düzenlemiş olduğu bir müsabaka olduğunu belirtti. Bu nedenle bütün sorumluluğun da UEFA'da bulunduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu, yapmış olduğu yazılı açıklamasında önemli ifadeler kullandı.

Tüm sorumluluğun UEFA'da olması sebebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde söz konusu maça müdahil olmasının mümkün olmadığı açıklandı. Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesinin de olanaklı bir durum olmadığı şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Galatasaray ise TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında federasyona yanıt verdi ve konu spor gündeminde yer aldı.

Yazılı bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu maça müdahil olmayacağını ifade etti. Federasyon, Galatasaray Spor Kulübü'nün bilindiği üzere 01.11.2021 tarihinde 9 Kasım tarihi itibariyle uygulanacak stadyumlara tam kapasiteli izleyici alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihinde çekilmesi adına başvuruda bulunduğu hatırlatıldı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu’nun söz konusu Galatasaray maçı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler… Sizler için Galatasaray maçı ile ilgili önemli noktaları haberimizin devamında yazdık.

Yapılan başvuruyu hızlı bir şekilde gündemine alan Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ise yapmış olduğu değerlendirmeler ve görüşmeler çerçevesinde Bilim Kurulu’nun çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve uygulamaları, bilimsel veriler ve talimat ile belirlenen 12- 17 yaş grubunun aşı takviminin sona ermesi dönemi de göz önünde bulundurularak belirtilen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü'nün bilgilendirildiği ifade edildi. Yapılan açıklama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ceza vereceği hakkında yapılan açıklamalar ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı da ifade edildi.