Devrim Yakut Yeni Projesini Açıkladı

27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açan başarılı oyuncu Devrim Yakut Camdaki Kız isimli sevilen televizyon dizisi projesine yer alıyor. Dizide Sedat Koroğlu karakterinin annesi rolüne başarılı bir şekilde hayat veren Devrim Yakut sergilediği oyunculuk performansı ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Tiyatro eğitimini Ankara Üniversitesi'nde alan ünlü isim daha sonra da çok sayıda tiyatro oyunları ile birlikte dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de kendisini gösterdi. Ünlü oyuncu Devrim Yakut, ekranların aranılan yüzü olarak kariyer hayatına devam ediyor.

Bugüne kadar rol aldığı projeler ile hayranlarından tam puan alan ve çok sayıda ödül kazanan ünlü oyuncu Devrim Yakut, karakterleri canlandırmıyor adeta karakterleri yaşıyor. Dizilerde sergilediği performans ile dizi hayranlarını ekranlara kilitleyen ünlü oyuncu en beğenilen kadın oyuncular arasında da yer almakta. Ünlü ismin doğaçlama yeteneğinin de güçlü olduğu biliniyor ve yeni projenin doğaçlama ile ilgili olduğu konuşuluyor. Yeni bir proje için anlaşma yapılan Devrim Yakut hakkında detaylar merak konusu oldu ve sizler için merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Gülcihan Koroğlu karakterine hayat veren ünlü oyuncu sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni topluyor. Bunun yanı sıra oyuncunun, dizinin bugüne kadar elde ettiği başarı da büyük bir pay üstlendiği de bilmekte. Diğer taraftan Exxen’de izleyici karşısına çıkan Şeref Bey’de Solmaz karakterine hayat veren Devrim Yakut 1990 senesinden bugüne kadar pek çok projelerde rol aldı.

Son olarak ünlü oyuncu hakkında yeni bir proje bilgisine ulaşıldı ve Devrim Yakut’un rol alacağı yeni proje hakkında detaylar merak edildi. Bu kez bir dijital platform için hazırlanan doğaçlama komedi programında rol alacak olan ünlü oyuncu Devrim Yakut kendisine gelen teklifi kabul etmesi ile birlikte hayranlarını mutlu etti.