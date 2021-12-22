Teşkilat Dizisine Flaş Oyuncu Transferi

Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan ve sahneleri ile büyük beğeni toplayan Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi her hafta yayınlanan yeni bölümleri ile aksiyon dolu anlar yaşatıyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra iyi hikaye kurgusu ile de beğeni toplayan proje heyecan içerisinde izleniyor.

Hukuk temalı olan Yargı isimli televizyon dizi projesi ile rekabet içerisinde olan Teşkilat 26 Aralık Pazar akşamında 28. yeni bölümünü ekranlara taşıyacak. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerde yer aldığı projede heyecanlı sahneler izleyici kitlesinin beğenisini topluyor. Dizinin tanıtımı da seyirci kitlesinin beklentisini arttırırken projeye bir konuk oyuncunun geleceği bilgisine ulaşıldı.

Atakan Ilgazdağ tarafından müzikleri yapılan dizinin oyuncu kadrosuna Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı olan Emre Başer'in konuk olacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Teşkilat isimli sevilen dizinin oyuncu kadrosuna Emre Başer'in konuk olarak katıldığını duyurdu. Emre Başer dizinin yeni bölümünde mahkum karakteri ile dikkat çekecek ve izleyici kitlesinden beğeni toplayacak.

Daha önce farklı dizilerde de rol alan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde “Köprülü” karakterine hayat vermişti. Bununla birlikte Vatanım Sensin isimli projede de “Gürcü Salih” karakterini canlandıran ünlü isim son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mehmetçik Kutül Amare isimli yapımda Şefik karakteri ile sevenleriyle buluşmuştu. Yeniden ekranlara dönüş yapacak olan Emre Başer, bu defa Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda yer alacak.

Sevilen dizi Teşkilat ilk sezonda bazı amatörlükleri ile tepki toplamıştı fakat ikinci sezonda bu eksiklik kapatılmış ve dizi hayranları da bu durumdan memnun olmuştu. Yayınlanan tanıtım hakkında izleyici kitlesi de çeşitli yorumlarda bulundu ve sahnelerin muhteşem olduğunu yazdı. İzleyici kitlesinin dizi hakkında yapmış olduğu yorumlara bakıldığı zaman da izlenme oranlarının nasıl yüksek olduğu ortaya çıktı.