Terazi burcu ve yükselen terazi burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde kontrolün kendilerinde olduğunu hissedecek ve bu durum normalde gerçekleştiği kadar kolay bir biçimde gerçekleşmeyecektir. İnsanlar burç sahiplerini beklemedikleri istekler ve son dakika davetleri ile bir o tarafa bir bu tarafa çekebilir. Bu şekilde davranarak terazi burçları ve yükselen terazi burçları kendilerini adeta dalgalara atılıyormuş gibi hissedebilir. Onlar hiçbir insanın duygularını incitmemek adına her şeye evet demeleri gerektiğine inanabilir. Fakat onların anımsamaları gereken farklı bir konu da vardır. Burç sahipleri de insan olduğunu hatırlamalı ve buna göre diğer insanlara karşı nasıl anlayışlı davranıyorsa kendilerine de aynı anlayışıyla davranmalıdır. Terazi burçları ve yükselen terazi burçları için diğer insanları memnun etmek kendilerini harcamaya değmeyecektir. Öncelikle kendilerini mutlu etmeye başlamalı ve daha sonra etraflarında bulunan insanlara bir şans vermelidir. Onlar için gökyüzü tarafından yeni günde terazi burçlarına tavsiye edilen durum kendileri dışında kimsenin sorumluluğunu üstlenmemeleri olacaktır.

Burç sahiplerine sesleri çok iyi bir şey söylüyor olabilir ve onlar bu sezgilere kulak verdiği sırada kendilerini yorgun hissedebilir. Terazi burçları açısından kontrolleri dışında olan her şey ile ilgili strese girmek ya da çok fazla şey üstlenmek gün içerisinde kesinlikle farkında olmaları gereken bir şey haline alabilir. Terazi burçları ve yükselen terazi burçları kararlarının alışkanlıktan ya da korkudan değil sevgiden ve umuttan kaynaklandığını hatırlamalıdır. Burç sahipleri için yeni günde daha iyi bir ev hayatı fırsatları para ve ilişki konusundaki ilerlemeler adına kendileri için beklemektedir. Burçlar kapana kısılmış değildir ve onları karşı cinse en iyi şekilde görünme romantik bir partner ile tanışma ve en iyi şekilde hissetme arzusu ele geçirecektir. Yeni günde burç sahiplerinin görünüşleri ile ilgili yapacakları değişim onları tatmin edecektir. Burç sahipleri için teşvik edici konuşmalar yapmak da büyüleyici bilgileri gün ışığına çıkarabilir.