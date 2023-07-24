Terazi burcu 24- 30 Temmuz haftasında ekip birleştirme becerileri ve diplomatik yaklaşımları ile takdir toplayacaktır. Diğer insanlar burç sahiplerinin fikirlerine daha açık olabileceği için onlar katkılarını ve fikirlerini öne sürmeyi ihmal etmemelidir. Burs sahipleri hedeflerini nasıl ulaşacakları konusunda ve finansal hedefleri ile ilgili net bir vizyona sahiptir. Bu bütçelerini gözden geçirmek ve tasarruf edecekleri alanları belirlemek adına da iyi bir zaman olmaktadır.

Burs sahipleri aile üyelerinin ihtiyaçları ve duyguları konusunda uyumlu davranacak ve bu durum evdeki iletişimi kolaylaştıracaktır. Terazi burçlarının destekleyici duaları da yakın çevreleri tarafından takdir edilecek ve sevdikleri insanlar onlara duygusal destek ve tavsiye için danışacaktır. Bunun yanı sıra terazi burçlarının mevcut olan ilişkileri duygusal yakınlık duygusu ve yenilenmiş bir tutkuda yaşayacaktır.

Burç sahiplerine yönetici gezegenleri olan Venüs'ün Aslan burcunda geri hareketli olması ile beraber onlar ortaklı girişimler konusunda gözden geçirmeli ve arkadaş çevrelerine bir göz atmalıdır. Beklenilmeyen bazı durumlar burada sahiplerini beklemektedir ve onlar beklemenin yalnızca durmak olmadığını kavramalı ve buna göre hareket etmelidir. Aslında bir sonraki adıma sağlam bir şekilde atmak için beklemek iyi bir fırsattır. Retro 4 Eylül tarihine kadar devam edecektir ve onlar hem parasal konularda hem de ilişkilerde riskli adımlar atmamak adına bu fırsatı değerlendirerek davranmalıdır.

Aslan burcunda Venüs ve Merkür'ün bir araya gelişi ile beraber burç sahipleri sosyal çevrelerinde ses getirecek sözler sarf edebilir ve yaptıkları ile dikkat çekebilir. Davranışları ile de isimlerinden söz ettirecek olan burç sahipleri günlük hayatta ve içsel anlamda bir eleme ya da arınma yapacaktır. Fazla his, fazla insan ve fazla eşya gibi durumlar onları eksiye düşürebilir ve onlar bir elemeye başlayabilir.