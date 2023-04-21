Terazi Akrep 22 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Terazi burcu ve yükselen teraziler 22 Nisan 2023 tarihinde bazı değişiklikler ile karşı karşıya gelebilir. Burç sahiplerinin yaşadıkları eğlence hızlı bir şekilde drama dönüşebilir ve bu sebeple teraziler zor bir gün geçirebilir. Teraziler ve yükselen teraziler sarf ettikleri sözlere ekstra bir şekilde dikkat etmelidir. Çünkü bir noktada terazilerin sözleri masum olmaktan çıkarak onlara zarar verebilir. Bu şekilde teraziler de karşı tarafı incittiklerini fark etmeyecektir. Bunun yanı sıra burç sahiplerine karşı da yapılan eleştiri yorumları mevcuttur. Teraziler ve yükselen teraziler için tavsiye edilen durum yapılan eleştirileri fazla ciddiye almamak olacaktır. Böyle bir durumda onların nasıl tepki vereceğini bilmek zor olsa da yine de kontrolü elden bırakmamak onlar için tavsiye edilir. Özellikle bu durum onların kişisel hassasiyetleri ile ilgili ise haklılık ya da haksızlık durumları da birbirine karışacaktır. Onlar yine de herkesin bir anlaşmaya varmasına yardımcı olmak için çaba göstermelidir. İletişim isteği ya da karşılıklı bir özür harika bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 2 kişi arasındaki bağ kolay bozulmayacak kadar değerlidir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 22 Nisan 2023 tarihinde normal zamanlara göre duygularının daha hassas olduğunu düşünebilir. Burç sahiplerinin sevdikleri biri onların davranışlarına tepki vermekte zorlanabilir ve bazı noktalarda akrep burçları anlaşılmadıklarını düşünebilir. Onlar hislerinin karşılık bulmadığını düşünerek hayal kırıklığına uğrayacaktır ya da tepki gösteremeyecek kadar da duygusuz olduklarını hissedebilecek olan burç sahipleri karamsar bir gün geçirecektir. Akrepler için durum siyah ya da beyaz kadar net gibi dursa da herkesin farklı duygusal bağlar ve farklı ahlaki değerler ile donatıldığı hatırlanmalıdır. Onlar kalplerini açarak diğer insanların deneyimlerinden yeni şeyler öğrenmeye çalışmalıdır. Bu şekilde burç sahiplerinin hem ruhsal hem de ilişki dünyaları daha zengin bir hal alacaktır.