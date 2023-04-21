Aslan Başak 22 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu yükselen ve aslanlar 22 Nisan 2023 tarihinde bir korkularının harekete geçtiğini görebilir. Bir kişi onların travmalarını tetikleyecek ve bu yüzden aslan burçları olumsuz bir gün geçirecektir. Yeni günde duygularını şiddetlendirebilecek bir şaka ile karşılaşma ihtimalleri yüksek olan aslan burçları ve yükselen aslanlar zor bir gün geçirecektir. Diğer taraftan bir arkadaşlarının iyiliği içinde endişe duyacak olan burç sahipleri bunun sonucunda aşırı tepki verdiklerini de hissedebilir. Yakın çevrelerinin çizgiyi açtığını düşünecek olan burç sahipleri bir tartışmanın başladığını da görecektir. Çatışma o an için öfkelendirici olsa da burç sahipleri nasıl tepki vereceklerine dair herhangi bir karar vermeden önce anın hareketinin geçmesini beklemelidir. Bu durumun kalabalık bir ortamda gerçekleşmesi zor olsa da insanlardan alınan tepkiler de durumu zorlaştıracaktır. Var olan problemi yalnız bir ortamda ve daha sakin bir ruh halinde çözmeye çalışmak yapılacak olan en iyi şeydir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 22 Nisan 2023 tarihinde arkadaş gruplarında olan bazı gizli düşmanların varlığını hissedebilir. Bu kişiler ne kadar kötü olduklarını istemeden de olsa açığa çıkaracak ve kendilerini belli edecektir. Başaklar ve yükselen başaklar her ne kadar kariyer hayatlarında ilerleme kaydediyor olsa da çevreleri tarafından kıskanılabilir. Bu durum çevrelerinin hoşuna gitmeyecek ve onlar başak burçları ile yükselen başaklara zarar verme eğiliminde olacaktır. Burç sahipleri bugüne kadar onları tanıyamadıklarını düşünebilir ve aslında o insanların kendi başarılarını küçümsemeye çalıştıklarını ve onları aşağılamaya çalıştığını görerek buna göre bir davranış sergileyebilir. Başaklar ve yükselen başaklar bu şekilde kendilerini aşağı çeken bir enerji ile uğraşmak zorunda değildir. Çevrelerini yeniden değerlendirmek burç sahiplerinin faydasını olacaktır. İlk başta yalnız kalma ihtimali her ne kadar korkutucu gelse de daha sonra burç sahipleri gerçek arkadaşlarıyla tanışabilir.