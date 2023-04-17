Terazi Akrep 17 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Terazi burcu ve yükselen teraziler 17 Nisan 2023 tarihinde kendilerini tükenmiş hissedebilir ve ne yapacakları konusunda bir kararsızlık yaşayabilir. Uzaktan bu durum bu şekilde görünmese de onlar aslında çok fazla şey ile aynı anda ilgilenmektedir. Terazi burçları kendi hedefleri yerine çevrelerinde bulunan herkesin mutlu ve iyi olduğundan emin olmaya çalışmaktadır. Bu durum da onları yormakta ve enerjilerini tüketmektedir. Terazi burçları özellikle kendilerine iyi duygular vermeyen insanları hayatlarında tuttukları için bir problem yaşayabilir. Teraziler başarısızlıktan korkarak ve kalp kırıklığı yaşamaktan çekinerek kendilerini geride tutmaktadır ve bu şekilde hayatı yaşamaktan mahrum kalmaktadır. Teraziler bazı konuları değiştirmemek adına ne kadar haklı oldukları ile ilgili bahanelerin düşünüp dursa da bu durum yalnızca onlara zarar vermektedir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 17 Nisan 2023 tarihinde kendilerinin çözümsüz hissedebilir ve kapana kısılmış bir durumda kalabilir. Pek çok olay onların boğulmuş gibi hissetmesine sebep olacak ve akrep burçları zor bir gün yaşayacaktır. Kendilerini çözümü bulunmayan bir durumda hissedecek olan burç sahipleri ne yapmaları gerektiği hakkında yakın çevrelerinden fikir almalıdır. Bu durum muhtemelen aslında bir sorunun olmayışından da kaynaklanıyor olabilir. Akrep burçları diğer insanlar tarafından kendileri için sorun oluşturmayan şeylere yönlendirilerek vakit kaybetmektedir. Akrep burçları ve yükselen akrepler özellikle ilişki hayatlarına müdahale etmeye çalışan insanlara karşı ekstra bir dikkat göstermelidir. Hayatlarında istedikleri gibi gitmeyen şeyler de son zamanlarda burç sahiplerinin kontrolü kaybetmiş gibi hissetmelerine sebep olmaktadır. Onlar bu algıyı yıkmalı ve bu durumun aslında gerçek olmadığını fark etmelidir. Onların zihinleri muhtemelen şu an karanlık bir yerden olumsuz düşünceler üretmekte ve onları hareketsiz kılmaktadır. Akrep burçları kendilerini daha iyi hissetmeleri için öncelikle düşüncelerine güvenmelidir.