Bu fiyata SUV kalmadı! Renault yerine Volkswagen alın! Kafanız rahat etsin!

Renault yerine Volkswagen alın! Bu fiyata SUV kalmadı! Kafanız rahat etsin! Volkswagen markasının gözde SUV modeli T-Cross ve T-Roc yeni yılda müşterilerini mutlu edecek fiyatlara sahip. T-Cross ve T-Roc’un fiyatlarını araştırdığınızda karşınıza iki farklı rakam çıkacaktır. Rakamlardan biri 2022 yılına aitken diğer yeni yıldaki fiyatlarıdır. SUV modellerine karşı dünya genelinde bir talep yaşanmakta. Talepleri gören Volkswagen, SUV modellerinin sayısını artırdı ve kategorisine yeni modeller ekledi. Markanın SUV modelleri arasında en fazla beğenilen ve satış yapanı i T-Cross ve T-Roc oldu. Modelin genel tasarımı çok şık ve göz alıcı. B-SUV kategorisindeki araç, yüksek kalitede malzemeler kullanılarak imal edilmiş. Malzeme kalitesinin yüksek olması modele dair beklentileri büyük oranda karşılamaktadır. Bagaj kapasitesi 438 litre olan aracın arka kısmı oldukça geniştir. Araçta seyahat etmek son derece rahat ve konforludur. Bu aracı inceleyenler geniş ve ferah bir kullanım alanına sahip olduğunu görmektedir.

2023 Volkswagen T-Cross Sıfır Araç Fiyat Listesi



T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 707.200

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life 828.200

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style 899.400

2023 Volkswagen T-Roc Sıfır Araç Fiyat Listesi

Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 958.200

Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.050.700

Yeni T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 1.148.700



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