Ziraat Bankası Sadece Emeklilere Ödeme Yapacak, Duyurusu Yapıldı, Şartlar Belirlendi

Ziraat bankası emeklilere özel olarak kredi paketleri sunuyor. Bu kredi paketlerinden yararlanmak için belli şartlara sahip olup kredi notunuzun yeterli olması gerekir. Bu paketlerden biri ziraat bankası aracılığı ile maaşını alan emekliye “emeklinin artısı kredi paketi" sunulur. Kişinin ihtiyacına özel olarak paket hazırlanıp kişiye sunulur. Buna göre 100.000 TL olan bir kredi tutarı için kişiye 120 ay vade verilir. Ayrıca aylık tahsis ücreti 500 TL olup faiz oranı ise yüzde 1.37 oranında olur. Ancak bu kredi sadece konut kredisi olup bazı şartları bulunur. Bu krediyi almak için alacağınız evi ipotek ettirmeniz gerekir. Kredi süreciniz sona erdiği zaman ve kredi tutarınız bitince evinizdeki ipotek kaldırılır.

Bununla birlikte ihtiyaç kredisi olarak adlandırılan 20.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Bu kredinin 36 ay vadesi bulunup aylık ödeme tutarı 100 TL olarak bilinir. Bu kredi türünün faiz oranı ise yüzde 1,63 olarak yansıtılır.

Bu kredi paketlerinden faydalanmak için kişinin Bankkart, KMH veya talimat ürünlerine sahip olması gerekir. Bununla birlikte BES, AZG, DASK, Konut sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve klasik sivil yangın sigortalarından en az üç tanesine sahip olması veya yeni başvuru yapmış olması gerekir. Detaylı bilgi almak için şubeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Kredi alacak kişinin her ay düzenli ödeme yapması çok önemlidir. Çünkü 90 günü geçmiş ödeme tutarında emekli maaşına haciz gelebilir. Bununla birlikte ipotek edilen konuta da haciz işlemi uygulanır. Kişi gerekli şartları taşıyor ise bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabilir.

Emekliler İçin Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli olan kişi başvuru yapacağı zaman yanında bazı belgeler bulunmalıdır. Şubeden alınacak olan başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekir. Bununla birlikte başvuru sırasında nüfus cüzdanı, ehliyet belgesi yada pasaport bulundurmalısınız. İhtiyaç kredisine başvuru yapacak kişinin aylık gelir belgesi ve emeklilik maaşını gösteren belgeye ihtiyacı vardır. Bu belgeler ile şubeye gidilip başvuru yapılması gerekir.

Bunlara ek olarak şubede bazı belgelerde istenebilir. Bu durum kişinin başvuru sırasında verdiği bilgilere ve kredi puanına göre değişebilir. Ancak kişi konut kredisi alacak ise satın alınacak evin tapusunun fotokopisine ihtiyacınız vardır. Bu belgelere ek olarak bazı belgelerde istenebilir. Kişinin başvurduğu konut kredisi miktarına bağlı olarak gelir belgesi ve kefil istenebilir. Eğer şubede kefil istenirse birinci derece yakınınız olmamakla birlikte kefil olacak kişiyle şubeye gitmeniz gerekir.