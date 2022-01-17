Bangladeş, Rohingya Silahlı Grup Liderinin Erkek Kardeşini Tutukladı

Bangladeş polisi, örgütü Rohingya mülteci kamplarındaki cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kötü şöhretli bir isyancı liderin erkek kardeşini tutukladı.

Muhammed Şah Ali, Cumartesi günü geç saatlerde seçkin Silahlı Polis Taburu tarafından tutuklandı. Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) silahlı grubunun lideri Ataullah Abu Ammar Cununi'nin üvey kardeşidir.

Komutan Naimul Haque, AFP haber ajansına Ali'nin ARSA ile bağlantılarını kabul ettiğini ve "Ataullah'ın onunla düzenli temas halinde olduğunu" söyledi.

Ali tarafından kaçırılan bir kişinin daha fazla ayrıntı vermeden polis tarafından kurtarıldığı da belirtildi.

Ülke, komşu Myanmar'daki sistematik ayrımcılık ve şiddetten kaçtıktan sonra aşırı kalabalık yerleşim yerlerinde yaşayan, çoğunluğu Müslüman olan vatansız azınlığın yaklaşık 850.000 üyesine ev sahipliği yapıyor.

Rohingya mültecileri, topluluk içindeki silahlı gruplar ve polis müdahalesi tarafından şiddetin ortasında kalıyor.

Eskiden Harakatul Yakeen olarak bilinen ARSA, vatandaşlık da dahil olmak üzere en temel haklarından mahrum bırakılan mülksüzleştirilmiş Rohingya topluluğu adına savaştığını söylüyor.

Myanmar makamları, grup üyelerini Müslüman “terörist” olmakla suçladı.

ARSA ilk olarak Ekim 2016'da Myanmar'ın Maungdaw ve Rathedaung ilçelerindeki üç polis karakoluna saldırarak dokuz polis memurunu öldürdüğünde ortaya çıktı.

Arakan, ülkedeki 800.000 Rohingya'nın çoğunun yaşadığı Myanmar'ın batı eyaleti olan Rakhine için başka bir terimdir.

Nuakar Mat kampında yaşayan Rohingya mülteci Mohammad Salim, Ali'nin tutuklanmasını memnuniyetle karşıladı. AFP'ye konuşan Salim, "Buradaki herkes ondan korkuyor" dedi. “[O] bize baskı yapardı.”

Ali'nin yakalanması, grubun Eylül ayında etkili Rohingya topluluğu lideri Mohibullah'ı öldürmek ve kısa bir süre sonra İslami bir seminerde yedi kişiyi öldürmekle suçlanmasından bu yana bir ARSA üyesinin en yüksek profilli tutuklanmasıydı.

Bangladeş makamları, cinayetlerin ardından kamplara bir ağ fırlatarak yüzlerce insanı tutukladı. Birleşmiş Milletler Myanmar özel raportörü Tom Andrews geçen ay kampları ziyaret etti ve orada işlenen suçların çoğundan ARSA'yı sorumlu tuttu.

Cumartesi günkü tutuklama hakkında ARSA'dan hemen bir yorum yapılmadı.

Uluslararası Af Örgütü, Mohibullah'ın ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması ve Bangladeş makamları ile BM mülteci teşkilatının kamplarda yaşayan insanların korunmasını sağlamak için birlikte çalışması için çağrıda bulundu. yasadışı uyuşturucuların kontrolü.

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyi ile konuşmak üzere Mohibullah, tedavisi şu anda Lahey'de bir soykırım soruşturmasına konu olan Rohingya'nın en yüksek profilli savunucularından biriydi.

ARSA lideri Ataullah, grubun uyuşturucu ticaretine karıştığını yalanladı, bunun yerine Bangladeş yetkililerini metamfetamin hapları ticareti yapmakla ve Rohingya mültecilerini suçlamakla suçladı. Grup ayrıca El Kaide, IŞİD (IŞİD) veya diğer silahlı gruplarla bağlantıları olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.