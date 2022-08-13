TC Kimlik Sonu 2-4-6 Olanların ATM'den Çekecekleri Limitler Belli Oldu! 32000 TL Ödeme Alınacak ve Başvuru Açık

Kimlik numaranız üzerinden 32000 TL'ye kadar ödeme alım alabilmeniz için başvurularınızı gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası ve Akbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabiliyorsunuz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve banka kredi puanı uygun olması durumda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında Yapı Kredi Bankası ve Akbank, sizlere hemen sonuç vermektedir. 32000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve bu kredilerde 5 dakika içerisinde sonuç alarak ödemelerinize hemen hesaplarınıza yapacaksınız. Nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa bankadan birden fazla kredi başvuru yöntemiyle birlikte işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabiliyor.

Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka kredi şartları uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerini onaylanan tutarın aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılır.

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya bankanın cep telefonu üzerinden vermiş olduğu SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi almış olacaksınız.