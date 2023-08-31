Hızla artan konut fiyatları karşısında, ev sahibi olma hayali pek çok kişi için giderek daha da zorlaşıyor. Hem mali kısıtlamalar hem de krediye sınırlı erişim nedeniyle sayısız kişi kendilerine ait bir ev sahibi olamamaktadır. Büyük şehirlerde, en mütevazı evlerin maliyeti bile 2 milyon TL gibi şaşırtıcı bir eşiği aşmış durumda. Dahası, konut kredilerinin aylık taksit tutarları asgari ücreti bile aşarak görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Acil çözüm ihtiyacının farkında olan Ziraat Bankası, bu acil sorunu ele almak için bir adım öne çıktı.

Ziraat Bankası, tek başına ev sahibi olamayan bireylere yönelik yenilikçi bir ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Çığır açan bu girişim, beş kişinin aynı mülkü birlikte satın almasına ve finanse etmesine olanak tanıyor. İşte ortak konut kredisi ile alakalı ayrıntılar.

ORTAK KONUT KREDİSİ NEDİR?

Ziraat Bankası kısa bir süre önce 2 ila 5 kişilik bir gruba hitap eden özel bir konut kredisi kampanyası duyurdu. Bu kampanyanın ne olduğunu ve özelliklerini 5 madde ile şöyle özetleyebiliriz:

1. Ortak Konut Alımları: Kredi, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişilik bir grubun kaynaklarını birleştirerek birlikte konut kredisine başvurmalarına olanak sağlıyor.

2. Kredi Dağıtımında Esneklik: Kredi, başvuruda bulunan ortaklardan birine, birkaçına veya tamamına kullandırılabilir. Bu da kredi alanlara, kredi tutarını kendi aralarında nasıl dağıtmak istediklerine karar verme özgürlüğü sağlar.

3. Kredi Tutarının Belirlenmesi: Kredi tutarı, satın alınacak konutun değerine göre belirlenir. Bu değerleme SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından yapılmakta ve adil bir değerlendirme sağlanmaktadır.

4. İpotek Tesisi: Kredinin teminatı olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Bazı durumlarda şubeler gerekli gördüğü takdirde ek teminat talep edebilmektedir.

5. Sigorta Teminatı: Banka, konut kredisinin yanı sıra hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

Ortaklaşa konut kredisi kullanmak isteyenlerin başvuruları Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecektir. Ziraat Bankası ile iş birliği yaparak konut satın almak isteyenlerin gerekli başvuru belgelerini sunmaları ve ortak borçlu olmaları gerekmektedir. Kredi kullanan kişiler, tapuda belirtildiği gibi mülkün ortak sahibi olacaklardır.