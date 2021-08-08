TEB ve İNG Bank 35000 TL'ye 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyası başlattı. TEB Bankası ve İNG Bank 35000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru Şartları Nelerdir? yazımızda öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu iki bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli ve kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

TEB 35.000 TL Kredi Başvurusu

Teb bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Öncelikle bu bankadan kredi kullanacak olan kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notunuz en az 1300 ve üzerinde ise banka, sizleri anında kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler bu bankadan kredi onayı alamazlar. 35000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın SMS kredi servisini kullanarak hemen ne kadar onay alacağınızı oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzun üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Kimlik numaranızı yazarak, 44 66 numarasına mesaj gönderirseniz kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız.

Teb Bankası üzerinden kredi notu yüksek olan kişiler ise 35000 TL, yeteneği yüksek limitli kredilerde kullanabiliyorlar. Kredi başvurusu yapan kişilerin özellikle kredi notuna göre, faiz oranı uygulanacağı için diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınız da gecikmelerin olmaması gerekmektedir. Mesaj ile kredi başvurusu haricinde bu banka üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler bankanın şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek, 35000 TL kredi kampanyasına katılabilirler. Kredi başvurusu, ayrıca banka müşteri hizmetleri numarası banka ATM'si ve banka şubelerinden de yapılmaktadır. Verilen kredilerde ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olarak yapılmaktadır.

ING Bank 35.000 TL Kredi Başvurusu

35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerin kredi başvurusu yapacakları, bankalardan birtanesi ise ING Bank olmaktadır. ING Bank üzerinden 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. ING Bank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin 35000 TL'ye kadar onay alması için yüksek kredi notu olması gerekiyor. Bu banka ayrıca her müşteriye kendi kredi faiz oranları ile birlikte onay vermektedir,. Kredi notu yüksek olan müşterilere ayrı faiz oranı uygulanır. Sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca banka şubesinden banka internet bankacılığından da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor.