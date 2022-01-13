TEB ve 2 Bankadan Gelir Belgesi Olmadan 70.000 TL Nakit Kampanyası Duyurusu Geldi! Son Dakika Önemli Haber

Gelir belgesiz nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar TEB Bankası üzerinden yapacakları başvurularda artık 70 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanabiliyor. TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorlarsa banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vade 50.000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek.

TEB Bankası düşük faiz oranları ile başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında TEB bankası'na uygun olan Denizbank ve Akbank üzerinden de 70 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verileceği duyuruldu.

TEB bankası'ndan gelir belgesiz 70000 TL ihtiyaç kredisi

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 70 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek. TEB Bankası 70 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda Kredi kullanacak olan kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenecektir.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atarak Kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına gönderebilir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de işlem yapabiliyorsunuz.

Akbank 70 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması ve Akbank direkt uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerekiyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak cep telefonları üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığı aracılığı ile birlikte 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilir.