Son Dakika: PTT 22 Yaşından Büyük Olanlara 20.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı! Sabah Başladı

Bankalar üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyadan PTT İhtiyaç Kredisi olarak 22 yaşından büyük olan kişilere sadece gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak olan kişiler PTT üzerinden aktif Bank aracılığı ile n kolay kredi kampanyasına katılarak bu kampanya üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek. Nakit ihtiyacı olan kişiler PTT üzerinden acil kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek hemen başvurusunu gerçekleştirebilir veya oturdukları yerden SMS atarak işlem yapabilir.

PTT İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de 20.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredileri kullanabiliyor. 90 gün ertelemeli olarak verilecek 20.000 TL ihtiyaç kredisi özellikle banka kredi notu düşük olan kişileri de ödenmektedir.

PTT mi aktif banka aracılığı ile verilecek bu krediler de başvuru yapacak olan kişiler 10 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecek kredi onayı almaları durumunda isterlerse PTT şubelerinden isterlerse de PTT şubelerine gitmeden adreslerinde Kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Başvuru nasıl yapılacak?

Nakit başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak hemen PTT üzerinden kredi onayı alıp almadıklarını görebiliyorlar. PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile başvuru yapacak olan kişiler cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3050 numarasını mesaj olarak gönderebilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istemeyen kişiler ayrıca en yakın banka veya PTT şubesi üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.

Aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formu doldurarak yapılmaktadır.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler emekli kredisi adı altında 20.000 TL üzerinde 80 bin TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir. PTT üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız emekli maaşınızı buraya taşıyarak düşük kredi notuna göre düşük faiz oranları ile birlikte PTT ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. PTT emekli kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa Cep telefonlarından PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazarak 3050 numarasına göndererek başvuruda bulunabilir.