TEB Bankası Emekli Olan Kişilere 2100 TL Gönderiyor, Koşul Yok, Şart Yok, Gelir Belgesiz Ödenecek

Son dakika haberi. TEB Bankası emekli olan vatandaşlara son dakika olarak yeni bir duyuru yaptı. TEB Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 2.100 TL nakit desteğinden faydalanacak. Emekli maaşını TEB'e taşıyan veya emekli maaşını TEB den alan kişiler 2100 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek. TEB Bankası tarafından verilecek olan 2.100 TL ödeme haricinde TEB Bankası emekli olan vatandaşlara birden fazla kampanya yaparak da nakit imkanından faydalanmalarını sağlayacak.

Emekli maaşınızı TEB bankasına taşıyıp 3 sene boyunca buradan maaş almayı taahhüt edersiniz bankadan 2.100 TL emekli promosyonu alabilir ve bu para haricinde ayrıca bankanın kredi ve nakit avans kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.

Teb Bankası Emekli Kampanyası

TEB Bankası yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte kendi resmi internet sitesi üzerinden vermiş olduğu haber'de emekli maaşını TEB Bankası şubelerine taşıyan ve 36 ay boyunca buradan maaş alan kişilere 2.100 TL ödeme yapacağını açıkladı. TEB bankası'na emekli maaşınızı taşıdıktan sonra en az 2 adet otomatik fatura talimatı verirseniz banka sizlere maaşınıza göre 2.100 TL emekli promosyonu verecektir. Üstelik verilen bu emekli promosyonlarını hiçbir şekilde Banka geri almayacaktır.

2100 tl ye kadar verilecek olan emekli promosyonları 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olmaktadır. Eğer sizlerde bu kampanyaya katılarak 2100 TL ödeme almak istiyorsanız emekli maaşınızı TEB Bankası şubelerine taşıyarak hemen işlem yapabilirsiniz.

TEB Bankası İşlemleri

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. TEB Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte özellikle emekli olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.

Emekli maaşına TEB Bankası şubelerinden alacak olan vatandaşlar sadece 2100 TL emekli promosyonu değil ayrıca banka üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi 10.000 TL'ye kadar da nakit avans limiti kullanabilecek.

10.000 TL nakit avans limiti başvurusu yapmak istiyorsanız müşteri hizmetleri numarasını arayarak emekli maaşı hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.