TEB Bankası 1600 TL Emekliye Ödeme Yapacağını Duyurdu, Maaş Taşıması Yeterli

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekli promosyonu olarak 1600TL'ye varan ödemeler yapıyor. Bunun yanında alışverişlerinde ekstra 300 TL'de destekte bulunuyor. Toplam olarak 1900 TL destekte bulunmuş oluyor. Emekli maaşı alma sözü verenler ekstra olarak 2 faturasına da otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda toplam alacakları 1600 TL'yi buluyor.

TEB’den Emekli Promosyonu

Bilindiği üzere artık emeklilere istediği bankadan emekli maaşı alma imkânı verildi. Bunun üzerine bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyalardan birisi de emekli promosyonu oldu. Bir bankada 3 yıl kalma sözü vermeniz durumunda bankalar sizlere promosyon ödemeye başladı. TEB bunu bir adım öteye götürdü ve emekli maaşını bankadan almaya söz vermenin yanında bu süreçte en az 2 adet faturaya da otomatik ödeme talimatı vermeniz durumunda ödediği promosyon miktarını 1600 TL'ye kadar çıkardı.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Başvuru yapmak için maaşınızı TEB'e taşımanız gerekiyor. Eğer yeni emekli olduysanız E-devlet üzerinden hangi bankadan maaş almak istediğinizi seçebilirsiniz. Mevcut bankanızı değiştirerek TEB'e geçmek için de en yakın TEB şubesine uğrayabilirsiniz. Daha sonra müşteri temsilcisinden veya en yakın şubeden 3 yıl kalmaya söz vererek promosyon alabilirsiniz.

Ne Kadar Alırım?

TEB'e maaşınızı taşır ve 3 ay kalmaya söz verirseniz aşağıdaki tutarları alırsınız;

Maaşınız 1500 TL'den az ise 500 TL alırsınız.

Maaşınız 1500 ile 2500 TL arasında ise 625 TL alırsınız.

Maaşınız 2500 TL'den fazla ise 750 TL alırsınız.

Eğer maaşınızı taşımanın yanında en az 2 adet faturaya da otomatik ödeme talimatı verirseniz bu sefer alacağınız para aşağıdaki gibi olur;

Maaşınız 1500 TL'den az ise toplamda 1000TL alırsınız.

Maaşınız 1500 TL ile 2500 TL arasında ise toplamda 1300 TL alırsınız.

Maaşınız 2500 TL'den fazla ise toplamda 1600 TL alırsınız.

Market ve Sağlık Harcamalarına Ek 300 TL İndirim

Emekli promosyonunun yanında TEB bankasından kredi kartı çıkartan emeklilere ekstra 300 TL indirim veriyor. 100 TL üzeri market ve sağlık harcamalarınıza %20 indirim veriyor. 1 ayda en fazla 50 TL indirim yapan banca 6 ay boyunca indirim vermeye devam ediyor. Bu sayede toplamda 300 TL'ye varan indirim elde etmiş oluyorsunuz. Emekli promosyonunuzu harcarken de böylelikle kazanmaya devam ediyorsunuz. Yaptığınız alışverişin sonunda indirim kredi kartınıza anında yansıtılıyor. Kampanya 1 Şubat 2021 tarihinden 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli. 31 Ekim'e kadar kampanyaya katılabilirsiniz ve 300 TL indirimden faydalanabilirsiniz.