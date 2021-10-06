Şartları Sağlayan Her Vatandaşa 65 Yaş Aylığı PTT Tarafından Verilecek: 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için PTT tarafından müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde yaşlıların korunması maksadıyla başlatılmış olan 65 yaş aylık ödeneği PTT Müdürlükleri tarafından şuan itibariyle ödenmeye başlanmıştır. Fazla şekilde şartlar öne sürülmeyen bu maaş ödemesi adına başvuru yapılması sonrasında onaylar kısa süre içerisinde alınabilmektedir.

Mevcut şartları sağlamış olan 65 yaş ve üzerindeki olan vatandaşlar ödemeyi almaya hak kazanabilecektir.

65 yaş üzerinde olan vatandaşlar başvuruda bulunarak ödemeyi almaya hak kazanabilecektir. Şartları sağlamış olan vatandaşlar adına uygulama Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yerine getirilmektedir. Şartlara uygun olan tüm vatandaşların faydalanabileceği maaşların ödemesi ise yanlış bir bayan bulunması halinde müdürlük tarafından kesilebilmektedir.

65 yaş üzerinde olan ve aylık başvurusu alabilmek için başvuru sonrasında yapılacak olan kontrol ve sonrasında herhangi bir aksilik olmadığı sürece mevcut ay içerisinde kişilerin hesaplarına yapılacaktır. Tüm ödemeler PTT aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu

Son dönemlerde vatandaşlar arasında yaşlılık maaşı en fazla konuşan alan konular arasına girmiştir. Memur maaşlarına 2021 yılında Ocak ve Temmuz maaşları baz alınarak artış görülmektedir. Böylelikle yaşlılık aylığı da artmasına neden olabilmektedir.

Düzenli bir şekilde geliri olmayan ve Sosyal Güvencesi bulunmayan vatandaşların 65 yaşını doldurması haliyle ödeme almaya hak kazanabilmektedir. Söz konusu yardım yaşlıların korunabilmesi ve muhtaç durumda kalmamaları adına verilmektedir.

65 yaş aylığı alabilmek için gerekli olan şartlar ise şu şekildedir. Nafaka almayan, SGK kanalından emekli olmayan, hane başına gelir Asgari ücretin üçte bir oranının altında kalan tüm kişiler faydalanabilmektedir. 65 yaş üzerinde olan ve şartları yerine getiren vatandaşlar 2021 yılı içerisinde memur maaşlarına yapılan zamlar ile beraber 763 TL olarak ödeme alabilmektedir.

65 yaş aylığı şartları yerine getiren vatandaşların tamamı başvurularını gerçekleştirmeleri halinde maaşlarını almaları önerilmektedir. Her haneye ek gelir olarak maaş yansıtılması standart bir şekilde katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. Mevcut şartları sağladığınızı düşünüyorsanız sizlerde şuanda faydalanmaya başlayabilirsiniz. Gerekli ödemeler her ay düzenli şekilde yapılacaktır.