TEB 10.000 TL Şartsız Verecek, 36 Ay Vadeye Kadar İlk Taksit Ödemesi Ertelemeli Nakit İmkanı

Acil para ihtiyacı olan kişilere, TEB bankası üzerinden yeni bir kredi imkanı geldi. Banka müşterisi olan veya olmayan kişilere düşük faizli kredi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada 10.000 TL'ye kadar kredilerde şartsız olarak onay verilecek. Bankanın müşterilerden istediği tek şart, banka kredi sicili temiz olmasıdır. Daha önce bankalar ile sorunu olan kişiler maalesef onay alamayacaktır. Kredi ve kredi kartı kullanan, bu kullandıkları ürünlerin ödemelerini düzenli olarak yapan kişiler, TEB bankası üzerinden 10.000 TL kredi kampanyasına katılabilecektir. 10.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler 36 ay vadeli olarak kredi alırken, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı sağlayacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler, banka kredi politikalarına uygun olacak. İşte bu politikalar ve başvuru imkanı...

TEB Kredi Şartlarını Duyurdu

Şart olmadan vereceği bu kredilerde banka kendi politikalarına göre onay veriyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes onay alabilecek. Sigortalı olarak çalışan, emekli olan, devlet memuru olan kişiler bireysel kredi alırken, esnaf ve çiftçi olan kişiler de ticari üzerinden ihtiyaçları için kredi kullanabilecekler. Banka hızlı onay sisteminde 10.000 TL'ye kadar onay verecek. TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişiler, başvurularını yapabilecekler. 18 Yaşından büyük olan kişiler kredi notu da uygun olması durumunda TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Banka şartları ve aşamalarını kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bankalardan icralık ve avukatlık olan kişiler, maalesef onay alamayacaklardır.

TEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyenler, başvuru yapmak için SMS sistemini kullanabilirler. Cep telefonunuz üzerinden TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız durumunda hemen sonuç verilecektir. TC Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız bu kredi başvurusu otomatik olarak değerlendirmeye alınacak ve sizlere hemen bu değerlendirme sonucunda kredi verilecek. TEB ayrıca teb.com.tr üzerinden de kredi başvurusu imkanı sağlıyor. TEB bankası üzerinden ayrıca banka şubeleri, ATM'leri üzerinden de kredi kullanabilirsiniz. TEB ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 36 ay vadeli kredilerde 1.45 faizle kredi kullanacaklardır.