QNB Finansbank Son Dakika Yayınladı, Bugün Başvuru Yapan 15 bin TL hesabına Atacak

QNB Finansbank son dakika kampanyası başlattı. Banka üzerinden kredi almak isteyenlere 15.000 TL ödeme anında yapılıyor. Eğer bu bankada hesabınız varsa 5 dakikada krediniz hesaba yatacak. Bankada hesabı olmayanlarda kredi kullanabilecekler. QNB Finansbank üzerinden kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi ödemesi yapılacak. SMS ile başvuru imkanı sağlayan banka ayrıca banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de kredi kullandıracak. Kredi kullanmak isteyenlerler, QNB Finansbank banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Eğer acil para ihtiyacınız varsa ve bankanın kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, başvuru yapacak olan kişilerin 15000 TL kredi kullanacağını söyleyebiliriz. Bankanın yaptığı duyuru sonrasında kredi faiz oranları ve banka kredi politikaları belli oldu. İşte detaylar.

QNB Finansbank Kredi Politikaları Açıklandı

Özel bankalar arasında yer alan ve en çok kredi başvurusu yapılan bankaların başında olan QNB Finansbank üzerinden hızlı ve anında kredi kullanabilmeniz için banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Banka kredi politikalarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar hemen kredi onayı alabilecekler. Banka kredi politikaları için en önemli detay, banka kredi notu olacak. Kredi notu, daha önceki banka çalışmalarından sonra oluşan bir puan durumudur. Bu puan en az 1200 ve üzerinde olması gerekecek. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için ayrıca diğer banka kredi, kredi kartı gibi ödemelerini de güncel olarak yapması gerekecek. 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, banka sizlere hemen sonuç verecek.

QNB Finansbank 15.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 15000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Banka kredi başvurusu için SMS sistemi üzerinden kredi alacak. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde 5 dakikada sonuç alacağınız kredi başvurusunu yapmış olacak ve onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabileceksiniz. Banka hesabınız yoksa da onaylı kredinizi en yakın QNB şubesinden kimlikle kullanabileceksiniz.

Banka 1.39 faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kredi kullanacak olan kişilere, son dakika olarak verilen bu kredi kampanyasında, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunuluyor. Banka hesabı olan kişiler QNB mobil uygulamasını indirerek bu şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. QNB finansbank uygulaması üzerinden yapılan kredi başvuruları hemen işlem yapacak ve onay almanız durumunda hesabınıza yatacaktır. Banka ATM, resmi internet sitesi ve müşteri hizmetleri üzerinden de kredi başvuru yapma imkanı sağlıyor.