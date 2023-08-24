Bugün öğle saatlerinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi döviz kurunda hareketlilik başladı. İstanbul serbest piyasalarda dolar/TL kuru 27,22 TL'den işlem görüyor. Aynı saatlerde Euro kuru 29,65 TL'den alıcısını buluyor. Kurulan yeni hükümetin yeni para politikası kapsamında ilk faiz toplantısını gerçekleştireceği saat 14.00 öncesi dolar ve euro kuru güne yükselişle başladı. Toplantı sonrası doların yönü nasıl ilerleyecek? Yatırımcının merak ettiği ve piyasalarda yakından takip ettiği döviz kuru yine zirvelerde işlem görüyor.

24 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM!

24 Ağustos Perşembe günü dolar kuru alış fiyatı 27,2164 TL'den alıcısını buluyor. Dolar kuru satış fiyatı 27,2219 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre %0,12 değer kazanan döviz kuru geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş seyrini koruyor.

24 Ağustos Perşembe günü Euro kuru alış fiyatı 29,6175 TL'den alıcısını buluyor. Euro kuru satış fiyatı 29,6523 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre %0,43 değer kaydeden Euroda haftalardır süren hızlı düşüş sonunda yerini yükselişe bıraktı.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞME DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı verilerin gölgesinde aynı gün Jackson Hole toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda FED başkanı Jerome Powell’in piyasaları etkileyecek önemli kararlar alması bekleniyor.

AA Finans beklenti anketine göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artıracak. Analistler bu konuda politika metinlerinde oluşabilecek yönlendirmelerin büyük önem taşıyacağına dikkat çekiyor. Yapılacak herhangi bir faiz sinyali varlık fiyatları üzerinde önemli etkilere sebep olabilecek. Başkan Powell'in ağzından çıkacak herhangi bir mesaj dolar üzerinde rekor rakamları görmeyi mümkün hale getirecek.