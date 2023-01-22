TC Vatandaşlarına müjdeli haber: Başvuru için beklemek yok, TC kimlik ile 14.500 TL ödeme veriliyor

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 14500 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan bankaları listesi yayınlandı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası, yapılan bu kampanyada kredi notu uygun olan vatandaşları işlem yapacağını açıkladı.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka politikalarına uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte uygun faizlerden yararlanacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması haricinde, SMS ile ve müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralar cep telefonu numarası üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi başvurularını banka kredi şartlarına uygun olup, kredi puanı yüksek olması durumunda, şubeler üzerinden işlemlerini yapabilir. Kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvuru onayı aldıktan sonra banka hesapları üzerinden kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedirler.

YAPI KREDİ BAŞVURU KREDİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kimlik numaraları üzerinden alabilecekleri 14500 TL kredi ödemeleri hemen veriliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Banka sizlere, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden veya SMS ilede kredi hizmetinden faydalandırıyor.