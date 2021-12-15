TC Vatandaşlarına 100.000 TL TC Kimlik Kartı İle Verilecek, Son Dakika Açıklama Geldi

Türkiye Vatandaşlarına 100 Bin TL Nakit İmkanı Başladı. Türkiye’de yaşanan ekonomik çalkantılar ve artan fiyatlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütçesinde ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Özellikle nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara yeni bir müjde geliyor. Nakit ihtiyacının olmasının dahilinde T.C vatandaşı olan ve istenilen şartları karşılayan vatandaşlar 100 Bin TL’ye kadar nakit imkanından yararlanabilecek. Nakit imkanının tüm detaylarına bu haber yazımızda net bir şekilde ulaşabileceksiniz.

100 Bin TL’ye kadar çıkabilen nakit avantajından vatandaşlar kimlik bilgileriyle bu avantaj paketine başvurabilecekler. T.C Kimlik numarası bilgileriyle alınabilecek nakit para başvuruları başlamış durumda. Bu kampanya ve avantaj dahilinde düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verilecek. Bu nakit avantajı Denizbank ve Yapı Kredi tarafından siz değerli vatandaşlara sunuluyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar daha detaylı bilgiyi Denizbank ve Yapı Kredi resmi web sitelerinden bulabilirler. Denizbank ve Yapı Kredi bankasının vatandaşlara vereceği 100 Bin TL’ye varan nakit kredi avantajı 36 ay vade ile vatandaşın karşısına çıkıyor.

İhtiyaç Kredisine Başvurma Şartları Nelerdir?

l Krediye başvuracak kişilerin çalışan veya emekli maaşına sahip olan kişiler olması gerekiyor.

l Kredi avantajından yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları maaşlarını Denizbank ve Yapı Kredi bankasından alıyor olması gerekiyor. Yani kısacası bu iki bankanın müşterisi olmanız gerekiyor.

l Hemen hemen her kredi talebinde olduğu gibi kredi notu oldukça önem taşımakta. Başvuracak vatandaşların kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekiyor. Kredi notunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bankalara kredi notu öğrenme başvurusu yaparak bu konu hakkında bilgi edinebilirler.

l Sunulan bu ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 20 yaşının üzerinde olması gerekiyor.

l İhtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşların başvuru isteğini banka şubelerine ya da sms ile bu taleplerini bankalara iletmesi gerekiyor.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar T.C Kimlik bilgileriyle en yakın banka şubelerine gidip ya da bankaya sms göndererek bu kredi avantajından yararlanabilirler. Yapı Kredi bankasından kredi almak isteyen kişiler maaş ve kimlik numarasını 4411’e sms yoluyla ulaştırmaları gereklidir. Denizbank’tan kredi almak isteyen vatandaşlar T.C Kimlik numarasını ve aylık maaşını 3280’e sms yoluyla bildirmeleri gerekiyor.