Vakıfbank ve PTT 10.000 TL Nakit Veriyor, Son Dakika Bankaların İnternet Sitesi Üzerinden Duyurdu

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar bankalar üzerinden yapacakları nakit kredi kampanyalarında sürekli olarak araştırma yapmaktadırlar. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız ülkemizdeki kamu bankaları sizlere yardımcı olmaktadır. Vakıfbank ve PTT'de yapmış oldukları yeni kampanya ile birlikte özellikle kredi notu yüzünden onay olamayan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı.

10.000 TL kredi kullanmış olduğunuz durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank ve PTT yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte 10.000 TL'ye kadar kredi vereceğim müşteriler için 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasını da duyurdu.

Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Banka hesabı olan kişiler ise VakıfBank'ın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabildikleri gibi ayrıca kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanyalardan Kredi kullanacak olan vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde sonuç verecek. emekli olan kişilerin emekli maaşları Bu banka üzerinden olması şartı ile kredi kullanabileceksiniz. Çalışan kişiler ise en az 12 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması gerekiyor.

PTT kredi başvuru

10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilere kredi veren bankalar dan bir diğeri ise PTT olmaktadır. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanabilir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar belirli şartlar dahilinde bu bankadan 36 ay vadeye kadar işlem yaparak kredi kullanabilir. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasını gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere banka tarafından sonuç gelecek ve onaylanan kredi tutarı PTT şubeleri üzerinden sizlere kullanılacaktır.