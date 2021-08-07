TC Vatandaşı Olan Kişilere, Şartsız 10.000 TL Ödeme Yapılacak, Bugün Başlıyor

10000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 10 bin TL'ye kadar ihtiyacınız varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ile birlikte hemen hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. On bin TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere bankalar hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir, kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu bu kredi kampanyaları, kendi resmi internet sitelerinden duyuruldu. Kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarıyla alacakları bu kredilerde başvuru yaptıktan hemen bir dakika içerisinde sizleri kredi sonucu verilecektir. Kampanya yapan bankaların başında olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası müşterilerini internet sitesi ve internet bankacılığı aracılığı ile 10000, TL hemen kendi ziraat Bankası hesaplarına atacağını da duyurdu.

Ziraat Bankası, 10000 TL kredi kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız ve müşteri hesap numaranız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 15 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan krediniz hemen, Ziraat Bankası, hesabınıza yatacaktır. Kredi kullanacağınız zaman 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

Finansbank 10000 TL kredi kampanyası.

Özel bankalar arasında gösterilen Finansbank, üzerinden de 10000 TL'ye kadar kredi kampanyasına başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, Finansbank üzerinden düşük faizli kredileri kullanabilirler. Banka hesabı olan kişiler, Finansbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu bölümüne girip kredi başvurusunda bulunabilir. Kendilerine tanımlanmış olan kredi limitlerini görebilir, onaylı kredileri hemen hesaplarına atabilirler.

Vakıfbank, 10000 TL kredi kampanyası

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de hesabı olan müşteriler, 10000 TL kadar kredilerin hızlı bir şekilde kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredileri'ne başvurularını, mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. Bankanın belirlediği şartlara uygun olan müşteriler kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra 10000 TL'ye kadar olan kredilerine hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir.