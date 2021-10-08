E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapan Emeklilere En Az 500 TL Alabilecek

Yeni emekli olan vatandaşlar E-Devlet’in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hangi bankadan maaşlarını almak istediklerini seçebiliyorlar. Bu seçimlerinden sonra maaşlarını aldıkları banka ile iletişime geçip, 3 yıl kalma sözü vermesi durumunda en az 500 TL ödeme alıyor. Bankalar bu ödemeyi emekli promosyon ödemesi adı altında yapıyor. Mevut emekliler ise mevcut bankalarından veya geçecekleri bankadan bu tutarları alabiliyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Yeni emekli olduysanız E-Devlet üzerinden hangi bankadan emekli maaşınızı almak istediğinizi seçiyorsunuz. Yeni emekli değilseniz, mevcut emekli iseniz veya seçiminizi yaptıysanız maaşınızı aldığınız bankayı arayarak veya şubelerine giderek emekli promosyonu için başvuruyorsunuz. Emekli promosyonu bankadan 3 yıl maaş almaya söz veren herkese hiçbir koşul olmadan ödeniyor. Emekli maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya söz vermeniz yetiyor. Ödemeler anında hesabınıza yatırılıyor.

En Az 500 TL Ödeme

Bankalardan bankaya ve aldığınız maaş miktarına göre alacağınız emekli maaşı promosyon ödemeleri değişiyor. Özellikle özel bankalarda bu tutar 1750 TL’ye kadar çıkabiliyor. Devlet bankalarında ise en az 500 TL ödeme yapılıyor. Örneğin en sık tercih edilen ve en çok kullanıcıya sahip olan devlet bankalarından Ziraat Bankası aşağıdaki şekilde ödemeler yapıyor;

1500 TL altında maaşı olan emeklilere 500 TL veriyor. 1500 ile 2500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL veriyor. 2500 TL üstünde maaşı olan emeklilere ise 750 TL veriyor.

Yine özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankalardan birisi olan Yapı Kredi ise aşağıdaki şekilde emekli promosyon ödemesi yapıyor;

1500 TL altında maaş alan emeklilere 1200 TL veriyor. 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alan emekli müşterilerine 1500 TL veriyor. 2500 TL üstüne maaş alan emekli müşterilerine ise tam 1750 TL emekli promosyonu sunuyor.

Bunun yanında özellikle özel bankalar bankadan bankaya değişmekle birlikte. Yanın da başka arkadaşını getirenlere, getirdiği kişi başı 250 TL’ye varan ekstra ödemeler yapıyor. Bunların yanında yine bankadan bankaya değişmekle birlikte avantajlı faiz oranları ile kredi çekme, bazı fırsatlardan yararlanma, herhangi bir ücret ödemeden para transferi yapma gibi seçeneklerde sunuyorlar.