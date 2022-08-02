TC sonu "Çift Hane" olan kişilere 70000 TL ödeme yapıldı! Bu sabah başladı! Son dakika

Tc kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılarak, 70000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Yapılacak olan kampanyada bireysel olarak ihtiyaç kredisi verilecek bu 70000 TL kredilerde, sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi puanınızın 1200 ve üzerinde olmasıyla birlikte sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Kredi kampanyasını başlatan Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, 70000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 24 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Başvurularınızı isterseniz banka şubeleri üzerinden isterseniz de SMS atarak hemen öğrenebilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

70.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onay alacağını merak eden vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak sadece 50000 TL kredi imkanı sunulmaktadır.

Bankadan SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak, sizlere söyleyecektir. ,

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, hemen 70000 TL kredi onay alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeleri durumunda başvurunun yapmış olacaktır. Denizbank, mobil uygulaması ve Denizbank internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu tuzda bir şekilde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.