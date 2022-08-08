TC sonu 8 numara olan kişilere onaylanan yeni nakit kampanyası başladı! 36.000 TL ödenecek

Tc kimlik numarası üzerinden 36000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara Deniz Bank, yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyasında, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı ve banka kredi sicili temiz olması gerekiyor. Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak kredi onayı alabilecek ve 36000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Denizbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında bireysel olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişiler başvuru yapabilmektedir.

36000 TL kredi başvurusu

Tc Kimlik numaranız üzerinden 36000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanya da son dakika haberi olarak Denizbank, kampanya duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

36000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyayı hızlı birşekilde kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı uygulamasını kullanmanız yeterli. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kredi başvurunuzu yapacak ve onaylanan krediyi de şubelere gitmeden hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

Denizbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta sizlere kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. Denizbank, son zamanlarda en çok tercih edilen kampanyası olan cebimde kredi kampanyasına katılan vatandaşlara 3 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermesi durumunda, Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bu bankadan istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacağını da duyurdu. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, bankadan daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilir.