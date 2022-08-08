Cumhurbaşkanı Müjdeyi vermişti! Bugün ödemeler başladı: Emekliye 20000 TL net ödeme hesaplarda!

Emekli olan vatandaşların ağustos ayı içerisinde alabilecekleri 20000 TL net kredi kampanyası bugün itibariyle başladı. Kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme yaparak, kredi kullanabileceksiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve bayramdan önce bu kredilerin, ağustos ayı içerisinde verileceği konuşuluyordu. Devlet destekli olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek hızlı bir şekilde işlem yapılıp, kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların başvuru şartları uygun olmaları durumunda, işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabileceğini de söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli emekli vatandaşlara 20000 TL kredi nasıl alınır?

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan bu bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankaların internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden hesabınıza hemen ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli 20000 TL kredi haricinde diye kendi inisiyatifinde, kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Emekli maaşınızı bankaları taşımanız durumunda sizlere verilecek olan bu krediler ile birlikte dilerseniz diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınız da kapatmanız için sizlere imkan sağlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları bu işlemler ile birlikte kredilerini kullandıktan sonra isterlerse de 750 TL emekli promosyon ile birlikte 5000 TL'ye varan kredili mevduat hesabı da kullanabilir. Kamu bankaları üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurularında özellikle internet bankacılığı uygulamalarını kullanan vatandaşlar, hem bankacılık işlemlerini, hem de kredi işlemlerini şubelere gitmeden yapabiliyor.