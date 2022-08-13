Acil emekliye duyuru! Emekli maaşı alanlara Cumhurbaşkanı'da Tamam Dedi ve Ek Ödemeler ATM'lerden Alınıyor...

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Cumhurbaşkanlığı onaylı sizlere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek kredileri verilecek. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 45 bin TL ye kadar ek ödeme alabilirsiniz.

EK ödeme almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek kredileri alabilmektedirler. Başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin bu kredileri alabilmeleri için tek şartı, bankalar üzerinden emekli maaş almasıdır.

Cumhurbaşkanı destekli emekli ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucu bekliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapacak olan kişilere daha düşük faiz oranlarıyla birlikte, masrafsız olarak kredi seçeneklerinden faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan ve daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmış olan kişilere ise daha yüksek limitlerde krediler verilmektedir. En düşük emekli maaşı kredisi kampanyasına katılarak sizlerde diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak için de Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek, kampanya detayları hakkında geniş bilgiler alabilir, güncel kredi faiz oranlarını, buradan öğrenebilirsiniz.