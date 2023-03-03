TC kimlik son rakamı 0 -2 -4 -6-8 olanlar nakit ödeme olarak 20.000 TL alıyor! Bu hafta son: Tek banka veriyor

Bu hafta son: Tek banka veriyor... TC kimlik son rakamı 0 -2 -4 -6-8 olanlar nakit ödeme olarak 20.000 TL alıyor! Bilindiği üzere son gelişmelerden sonra isteyen vatandaşlar PTT’den de tüketici kredisi çekebiliyor. Uygun fiyatlı kredi fırsatı sunan PTT vatandaşları bir hayli mutlu etti. Haberi alanlar PTT’ ye ulaşmanın yollarını aradı. İhtiyaç kredisi alacak olanlar bunun için PTT şubelerine başvurabilmektedir. Ayrıca SMS yoluyla da başvuru yapılması mümkün olmaktadır. Peki, kredi alım şartları neler? Kimler tüketici kredisinden yararlanabilecek? Geri ödemesi nasıl olacak? Merak edilen o soruların cevapları…

Kredinin Tek Şartı Belli Oldu!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlardan kefil istenmeyen bu kampanya için bazı şart gerekli. O şartları sıralayacak olursak:

· Kredi çekecek vatandaşın 80 yaşından küçük olması.

· Emekli olması da gereken durumlar arasında yer almaktadır.

İpotek ve Teminat Da İstenmeyenler Arasında

Uygun faizli kredi çekmek isteyen emekli vatandaşları için birçok şartı aramayan PTT yine vatandaşları sevindirecek bir haber duyurdu. Krediyi çekmek isteyen emekli vatandaşlardan kefil istemediği gibi ipotek ve teminat da istemeyeceğini açıkladı.

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