TC kimlik son hanesi 0'dan başlayan 2-4-6 ve 8 Olan herkese 70.000 TL ödeme verilecek! Bugün duyuruldu

Tc Kimlik numaranız üzerinden 70000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada, kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapmış oldukları, sorgulamalar ile birlikte hemen alanında ne kadar onay aldıklarını gösteriyor. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atabilir veya internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

QNB Finansbank, tüketici kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için banka ilk önce kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirir, onaylanan kredilerin ne kadar olduğu hakkında bilgileri de göstermektedir. QNB Finansbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı verilmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanya katılmak için öncelikli olarak cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 70000 TL kredi onayı almak istiyorlarsa, kimlik numaralarına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunabilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi almaları durumunda şartlara uygun olarak hızlı birşekilde aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar SMS ile onay almaları durumunda kredi şartlarına uygun olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutar kadar kredi kullanabiliyor.