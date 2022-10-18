Anlık ödeme alın! 3 bankadan acil duyuru yapıldı! Acil para ihtiyacınıza 15.000 TL ödeme

Acil kredi ihtiyacınızda 3 banka üzerinden sizlere gelir belgesiz olarak 15 bin TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, gelir belgesiz 15000 TL ihtiyaç kredisi, istedikleri zaman hesaplarına yatırabilmek de ve onay alabilmektedir. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartları dahilinde ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde kullandırılacak onaylanan bu kredilerde de hesaplarınızı yatırılarak, hemen aynı gün içinde ödemeler yapılır.

AKBANK YAPI KREDİ BANKASI VE DENİZBANK

Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden kredi ihtiyacı olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankaların kredi kampanyalarına katılabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka şartlarına uygun olup, kredi puanının yüksek olması, bankalar tarafından isteniyor. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecek.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını görebilecek.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası, cep telefonu üzerinden kısa mesaj ile kredi başvurusunda bulunmuş olacak.