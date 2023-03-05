TC Kimlik Rakamlarının Son Hanesi, 0-2-3-4-5-6-8 Olanlar, 65000 TL Ödeme Alıyorlar, Hemen Başvurun

65.000 TL nakit kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlara Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi ödemeleri 24 ay vadeli olarak verileceği açıklandı. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası hesabı üzerinden yapacakları bu işlemler ile birlikte Kredi ödemelerine uygun faizlerle denedikleri zaman alabilecekler nakit kredileri de yine diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son duyuruda ay sonuna kadar 65.000 TL kredi alacak olan tüm vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ve toplamda da düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için uygun faizlerle işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada kişilerin Kredi notuna bakarak hemen hızlı bir şekilde ödeme verecek ve kredi ödemelerini de yine hızlı bir şekilde hesaplara yatırarak kullandıracaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu kredileri hesaplarına yatırabiliyor.

65.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu özellikle banka sms kredi servisini kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faizlerle ödeme vermektedir. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazarak boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz halinde Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

SMS ile kredi haricinde aynı zamanda Kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Yapı Kredi mobil uygulaması 7/24 kredi desteği vermektedir. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.