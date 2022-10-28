TC Kimlik Numarasının Sonu 0,2,4,6,8 Olanlara Ödeme Mi Yapıldı?

Türkiye Cumhuriyeti numaranız üzerinden sizler için 30.000 Türk Lirası kadar ödeme alabileceksiniz. Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarası ile birlikte acil paraya ihtiyacınız olması durumunda kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapılan başvurular ile birlikte uygun faiz oranları ve kredi ödemeleri olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank bankasının yapmış oldukları resmi açıklamaları gereğince banka kaydı hesabı olan kişiler için olanaklı, elverişli faiz oranları ile birlikte bu ödemelerin yapılacağı açıklandı. Denizbank ile Yapı Krediden başvuruda bulunacak vatandaşların ihtiyaç kredisi için başvuruda bulabilmeleri için banka puanlarının kredi durumlarının olumlu olması gerekir, kredi puanlarını gerekeni karşıladığı taktirde diledikleri zaman ile şubeye gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bilgisi verildi. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi puanı 1500 üzerinde olan kişiler bu kredilere başvuruda bulunabilecek. Kredi puanının iyi olabilmesi daha önce bu bankalarda ödeme yapmış olduğu, ödemelerinin aksatmaması ve düzenli olması mühimdir. Bu şartları sağladığı takdirde yüksek miktarda kredi imkanı verilmektedir. Bu başvurular şubeye gitmeden internet üzerinden de yapılmaktadır. Şartlara uygun olunması halinde başvurunun yapıldığı aynı gün için müşterilerin hesaplarına aktarım işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi Başvurusunda bulunmak için, Yapı Kredi Bankası üzerinden online olarak taleplerini iletebilir, ya da müşteri hizmetlerini arayarak başvuruda bulunabilirler. 44 11 e mesaj atarak başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyet Kimlik kartı, aylık geliriniz ve doğum tarihiniz aralarda boşluk bırakarak 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Böyle bir durumda Yapı Kredi Bankası'nın ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank bankasından başvuru yapmak için de mesaj atarak ya da bankanın mobil uygulamasını indirerek kredi başvurusunda bulunabilecekler. Denizbank bankasının resmi sitesi üzerinden gerekli olan formu doldurduktan sonra ya da mesaj yoluyla başvuruda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazıp 32 80 numarasına bu mesajı gönderebilirsiniz. Size kredi başvurunuzla ilgili anında bildirim gelecektir.