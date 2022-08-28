TC kimlik numarasını bankaya veren kişilere 30.000 TL ödeme yapıldı! 5 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor...

Kimlik numarası üzerinden 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde, QNB Finansbank üzerinden kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına SMS atarak da katılabilecekleri duyuruldu. Banka kendi genel müdürlü tarafından yapmış olduğu duyuruda, kimlik numarası üzerinden bir sorgulama gerçekleştirerek sizlere 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedirler.

Kısa mesaj atarak, başvuru yapın!

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak, QNB Finansbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına hemen katılabiliyorlar. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını bankanın SMS Kredi servisi olan 50 30 numarasını, kimlik numarasını göndererek, hemen yapabilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndermeniz durumunda 5 dakika içerisinde sonuç veriler ve onaylanan tutar aynı gün içinde ne kadar olursa olsun hesabınıza yatırılmaktadır. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Finansbank bireysel kredilerde kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara destek vermektedir.

Mobil uygulamadan kredi!

QNB Finansbank hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulama üzerinden 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve bu bankadan istedikleri zaman nakit kredi kullanabiliyorlar. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle mobil uygulama kullanan kişilere daha düşük faiz oranlarıyla birlikte daha masrafsız krediler verilmektedir. Banka kredi faiz oranlarını ise sizlerin kredi puanına göre ayarlamaktadır. Başvuru yapmadan önce güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlem yapabilirsiniz.