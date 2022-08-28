PTT önlerinde kuyruklar bu hafta sürmeye devam edecek! Gişelerden nakit ödemesi yapılıyor

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için PTT'ye yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde vatandaşlara destek kredisi vereceğini ve 40000 TL'ye kadar PTT üzerinden nakit kullandıracağını açıkladı. Bireysel kredi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde, PTT şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. PTT Aktif Bank ile birlikte yapmış olduğu anlaşmada, vatandaşların kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacağını açıkladı.

PTT ve Aktif Bank arasında başlatılan bu nakit kredi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılacağı da duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredi kullanabileceği haberi geldi. Ptt üzerinden başvurunuzu isterseniz, şubeler üzerinden yapabilecek, isterseniz de banka şubelerine gitmeden cep telefonlarınız üzerinden mesaj atarak, nakit başvurusunda bulunabileceksiniz.

Ptt üzerinden emekli ve çalışanlar destek kredisi alabilecek!

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Emekli olan vatandaşlar PTT üzerinden yapmış oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyasında 24 ay vadeli 80000 TL kredi başvurusu için ilk önce maaş taşıması yapması ve daha sonra ilk maaşını çektikten sonra kredi başvurusunda bulunması gerekiyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda 80000 TL ödemeleri aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketlerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.