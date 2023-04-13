Emekliye müjde: Halkbank 100.000 TL Ödeme Verecek! Yüksek Limitli Emekli Kredisi Almak İsteyenler Gelsin!

Halkbank tarafından başlatılan yeni emekli kampanyasında maaşınızın belirli katlarına kadar yüksek limitli olarak bireysel tüketici kredisi kullanabileceğinizi söylemek isteriz. Halkbank'in yapmış olduğu bu bireysel tüketici kredisi kampanyasında kendi bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı.

Halkbank: 100000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacak. Halkbank, devlet bankası olmasından dolayı başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka müşterileri olmaları halinde emekli maaşları bu bankalar üzerinde olmaları halinde diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğinizi söyleyebiliriz. Emekli haricinde kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda da yine düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi gibi bireysel kredi kullanabileceğini bilmesi gerekiyor.

Halkbank kredi başvurusu için şartlar nedir?

Devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha sert şartları olan bir bankadır. Halkbank üzerinden kredi alacak olan kişi çalışıyorsa en az 6 aylık sigortasının olması ve bu sigortanın kesintisiz olarak yatmış olmasını istemektedirler. Ayrıca toplam çalışma sürenizi 1 yıldır üzerinde olmuş olması gerekiyor. Yeni bir işe başladıysanız veya sadece 6 aylık sigortanız varsa maalesef onay alamazsınız.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşı bu bankaya taşınması gerekiyor. Emekli maaşını taşıyan kişiler maaşının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. Maaşın 27 katına kadar kullanılacak olan ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapılıyor. Halkbank emekli olan müşterilerin maaş taşıması durumunda Kredi notu düşük olsa bile onay verecektir.