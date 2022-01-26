TC Kimlik Numarasına Göre: Cuma Gününe Kadar 20.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak. Başvuru Yaparak kişilere son dakika nakit imkanı sağlanacak. TC kimlik numarasına göre 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak.

Son dakika haberine göre 20.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler TC kimlik numarasından kredi notu sorgulaması yapıldıktan sonra kredi kullanacak. İşlem yapacak olan vatandaşlar hem başvuru için hemde kredi kullanmak için özel bankaları tercih ediyor.

Özel bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler banka kredi notu yüksek ise 1200 ve üzerinde puanı olması gerekiyor. Detayları haberimizde...

QNB Finansbank Başvurusu

QNB Finansbank Başvuru yapmak isteyenler TC kimlik numarasını 5030 numarasına göndererek bu bankanın kredi kampanyasına katılmış oluyorsunuz. TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapan kişiler SMS ile onay almaları durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlanacaktır.

TC kimlik numarasına başvuru yapmak isteyenler 36 ay vadeye kadar onay almaları durumunda hemen sonucuna göre banka şubelerinden kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacaksınız, ayrıca mobil uygulama üzerinden de işlem yapacaksınız. Mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan kişiler hemen sonuca göre kredilerini hesaplarına atacaklardır.

AKbank Başvuru Yapılıyor!

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler başvuru için Akbank şubelerine gitmeden kredi kullanabileceklerdir. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız hemen başvurunuzu bu şekilde alabileceksiniz: Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına gönderin.

Bu şekilde yapılan mesaj ile başvurularda banka hemen 20.000 TL'ye kadar sizlere kredi sonucu vermektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler Akbank internet sitesi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. İnternet sitesi olan akbank.com üzerinden işlem yaparak düşük faizle işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Başvuru Yapılıyor!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler başvurularını internet bankacılığı üzerinden işlem yapmaktadırlar. Zİraat BAnkası düşük faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Emekli olan ve çalışan kişilere verilecek düşük faiz ile kredi başvurusunu banka şubelerinden hemen alabilirsiniz.