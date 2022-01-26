Son Dakika: Emeklilere 0,77 Faizli İhtiyaç ve Konut Kredisi Müjdesi

Kredi çekmek isteyen emeklilere bankalardan düşük faizli kredi müjdesi geldi. Emekli vatandaşların düşük faizli krediden yararlanabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle kredi kullanmak isteyen kişilerin maaşını kredi çekmek istediği bankadan alıyor olması gerekiyor.

Kredi çekmek isteyen kişilerin daha öncesinde kredi çekmiş olması da şartlar arasında yer alıyor. Düşük faizli kredi imkanını şu an için sadece kamu bankaları sunuyor. Eğer emekli maaşınızı kamu bankalarının birinden alıyorsanız düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankalar emekli vatandaşların ihtiyaçları için 20.000 TL’ye kadar konut alma durumlarında ise 500.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Kamu bankasından emekli maaşı alıyorsanız size en yakın şubeye giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Emekli Vatandaşların Yüzünü Gülümsetecek Kampanya

Kamu bankaları, acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara 0,77 faizli kredi imkanı sunuyor. Bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isreyen emekliler 20.000 TL’ye kadar kredi alabilir. Verilen krediler için bankalar 36 ay vade imkanı sunuyor. Maaşınızı aldığınız banka ile görüşerek daha düşük vadeli kredi de çekebilirsiniz. Emekli kişilerin kamu bankalarından rahatça kredi alabilmesi için daha önceki borçlarını zamanında ve düzenli bir şekilde ödemiş olması gerekiyor. Bu yüzden kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması için gecikmiş ödemelerinizi yapmanız kredi puanınızı yükselteceği için daha faydalı olur.

Kamu Bankalarından Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

Emekli vatandaşlar kamu bankalarının sunmuş olduğu düşük faizli kredi imkanı sayesinde ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Vatandaşlar çektikleri krediyi 36 ayda zorlanmadan ödeyebilirler. Bunun yanı sıra emekliler çektikleri krediyi kendi isteklerine bağlı olarak 3 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Eğer daha öncesinde kredi kullandıysanız ve maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız başvurunuzu şubeye gitmeden bankanın mobil veya internet şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası’nın başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına Vakıfbank ve Halkbank’ta katıldı. 3 kamu bankasının herhangi birisinden emekli maaşını alan kişiler 0,77 faizli kredi çekerek nakit ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılayabilir. Emekli maaşınızı aldığınız bankanın başvuru kanalları aracılığı ile başvurunuzu yapıp kısa bir sürede sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Kredinizi dilerseniz 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz.