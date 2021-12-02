TC Kimlik Numarasına Göre 7.000 TL Ödeme Akşam 17.30'da Başladı, Son Dakika

TC kimlik numaranıza göre 7000 TL ödeme almak isteyen kişilere yeni kampanyanın nasıl olduğu açıklandı. 7000 TL ödeme almak isteyenler için hazırlanan bu kampanyada, Ziraat Bankası hesabı olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra kendi hesapları üzerinden TC kimlik numarasına göre 7000 TL onay alacak. 7000 TL onay alacak olan kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeye kadar nakit alabilecek.

Son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanma nedeniyle, bankalar vatandaşlarına sürekli olarak güncel kampanya sunmaktadır. Bankalar faiz oranlarındaki değişiklik ve başvuru yapacak olan kişilerin ihtiyaçlarına göre ince eleyip sık dokuyor. Kampanyalardan birisi de 7000 TL ödemeli nakit kampanyası. Ziraat Bankası yaptığı bu kampanya ile hemen sonuç veriyor.

Ziraat Bankası yapılan bu kampanyada şartları da açıkladı...

Ziraat Bankası 7000 TL onay alabilmeniz için TC vatandaşı olmanız gerekiyor. TC kimlik numaranızı verdikten sonra sorgulamaya girecek ve bu sorgulama sonrasında ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucu banka sizlere ne kadar onay verdiğini açıklayacaktır. TC KİMLİK numarası ile 7000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay verecek olan Ziraat Bankası, mobil uygulama aracılığı ile bu parayı hemen hesabınıza atacaktır.

TC kimlik numarası üzerinden 7000 TL işlem yapacak olan kişiler, Ziraat bankası hesapları üzerinden mobil uygulama için internet şifresi alırsa daha kolay başvuru yaparlar. Ziraat Bankası kolay başvuru yöntemlerinden birisi olan mobil uygulama kredisi düşük faizlerle veriliyor.

Banka ayrıca bankanın müşterisi olan kişilere şubeler üzerinden gelir belgesiz işlem yapıyor. Gelir belgesiz, masrafsız alacağınız nakit kampanyası, başvuru yapan kişilerin anında hesabına yatıyor. Düşük faizlerle verilecek olan bu kredi kampanyasında başvuru yapmak isteyenler emekli olması durumunda emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması şartı vardır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşıyarak hemen kredi başvurusu yapabilir hem de bankanın uyguladığı emekli kampanyaları ile işlem yaparak acil nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilir, güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve başvuru sorgulaması yapabilirsiniz.